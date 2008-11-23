۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

346 واحد مرغداری غیر مجاز در خراسان جنوبی شناسایی شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از شناسایی 346 واحد مرغداری غیر مجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود اشرفی گل ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران افزود: بالاترین تعداد مرغداری های غیر مجاز در این استان مربوط به شهرستان درمیان است.

وی عدم صدور پروانه پرورش مرغ گوشتی در سالهای 79 تا 83 به متقاضیان را از عمده عوامل احداث این مرغداریها در استان برشمرد و اظهار داشت: در سال 84 به دنبال عدم ممنوعیت صدور پروانه و تائید شورای تامین استان مقرر شد، مرغداران غیر مجاز شناسایی و سازماندهی شوند.

اشرفی گل از صدور پروانه برای 93 واحد مرغداری گوشتی در قالب 78 پروانه بهره برداری خبر داد و خاطرنشان کرد: صدور پروانه برای 114 واحد غیر مجاز دیگر نیز در دست اجرا است.

به گفته وی برای 15 واحد، به دلیل احداث سالن در اراضی ملی، پس از طی تشریفات قانونی، موافقت اصولی صادر خواهد شد.

معاون بهبودتولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: 80 مرغداری غیر مجاز استان نیز تا کنون هیچ اقدامی در جهت اخذ پروانه بهره برداری انجام نداده اند.

اشرفی گل در پایان از کلیه مرغداران غیر مجاز خواست تا برای بهره مندی از حمایت های دولت نسبت به پیگیری و اخذ پروانه بهره برداری اقدام نمایند.

