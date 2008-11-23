رسانه مثل هوا است / معرفی ‌١٠٠ برگزیده‌ در اختتامیه

به گزارش مهر، رئیس جمهور در بازدید 3 ساعته از پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه نشریات مختلف با آنها به گفتگو پرداخت.
محمود احمدینژاد در این بازدید در مورد اهمیت رسانهها گفت: رسانه امروز مثل هواست یعنی ارتباط انسانها را با هم برقرار می کند. انسانهای امروز میبینند، میخوانند و میشنوند پس کسی نیست که با رسانه ارتباط نداشته باشد.
وی خطاب به رسانههای کشور گفت: ما امروز باید خود را برای ورود به عرصه های جهانی آماده کنیم که این امر نیازمند یک بازبینی در خود رسانه است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه امروز نوع نبرد تغییر کردهاست و نبرد نظامی و اقتصادی به پایان عمر خود رسیده از دنیای رسانه به عنوان ابزاری مهم یاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها اشاره کرد و گفت: بازدید امروز من دو بخش ویژه داشت. در بخش اول مطبوعات استانی و در بخش دوم تشکیلات تخصصی را بازدید کردم. به اعتقادم نشریات استانی مظلوم واقع شدهاند واز سوی دیگر ما باید به سمت نشریات تخصصی پیش برویم؛ چرا که ما در همه زمینه ها نیازمند سرعت و تخصص هستیم.
معرفی ١٠٠ برگزیده در اختتامیهی جشنواره
تالار وحدت امروز یکشنبه، سوم آذرماه میزبان برگزیدگان پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها میشود.
در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات برخی از مقامات عالی رتبه کشور، برجستگان و برگزیدگان مطبوعات، اعضای هیأت منصفه و هیأت نظارت مطبوعات، مدیران مسئول روزنامهها و مدیران عامل خبرگزاریها حضور خواهند داشت.
در این آئین بیش از یکصد نفر از خبرنگاران نشریات سراسری، محلی و رسانههای خارجی مقیم ایران در پانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برگزیده شدهاند که از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد، همچنین غرفههای برگزیده نمایشگاه نیز از نظر غرفهآرایی و توانمندی جذب مخاطب معرفی میشوند.
برپایی غرفه اقلیت های دینی در پانزدهمین جشنواره مطبوعات
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نخستین بار، غرفهای مختص هموطنان کلیمی، مسیحی و زرتشتی با عنوان غرفه "نشریات ویژه هموطنان اقلیت دینی" در جشنواره مطبوعات ایجاد کردهاست.
"هویس" به معنی امید ، "آپاگا" به معنی آینده، "لویس" به معنی نور، "آراکس" نام یک رود، "هاندس" به معنی مراسم، "امرداد"، "فروهر"، "افق بینا" و "پیمان" از جمله نشریات شرکت کننده در جشنواره مطبوعات امسال است.
گلایه از برخی کمبودها
نمایشگاه پانزدهم امروز درحالی پایان خواهد یافت که مردم از کمبود امکانات رفاهی، نامناسب بودن فضای نمازخانه و نبودن برخی امکانات دیگر گلایه داشتند. درنمایشگاههای دیگر در فضای باز مصلا امکانات رفاهی مختلفی تعبیه میشود که این امکانات در نمایشگاه مطبوعات ایجاد فراهم نشده بود.
همچنین در بخش بینالمللی نیز علیرغم وجود 27 غرفه از نشریات خارجی به علت بازدیدهای روزانهای که مسئولان این غرفهها با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مکانهای مختلف داشتند، صبحها در نمایشگاه شرکت نمیکردند و عملا فقط بعدازظهر رسانهها میتوانستند گفتگویی آنها داشته باشند.
"خبر" آن لاین شد
سایت "خبر آنلاین" با حضور معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد، دبیر پانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها و همچنین جمعی از اصحاب رسانه راه اندازی شد.
محمد مهاجری - سردبیر سایت و روزنامه خبر - در راهاندازی آزمایشی سایت خبر آنلاین به نشانی khabaranline.ir گفت: سایت و روزنامه "خبر" هیچ یک قصد انتشار اخبار رسمی کشور به صورت گسترده را ندارند؛ چه بسا مخاطبان بسیاری از اخبار رسمی کشور را در روزنامه پیدا نکنند.
به گفته او در این روزنامه و سایت سعی میشود هر خبری که برای اقشار نخبه فرهیخته کشور مورد نیاز است و به تامل و تعمق بیشتری نیاز دارد، منتشر شود؛ در این سایت خبری گروههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بینالملل خبر و تحلیل ارایه خواهند کرد.
نشست روزنامه نگاری الکترونیکی
"علیرضا کتابدار " در نشست آموزشی روزنامهنگاری الکترونیک که به همت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در حاشیه نمایشگاه مطبوعات برگزار شد گفت : موقعیت چند رسانه ای , پاسخ دهی به مخاطب و چگونگی ارسال و ویراستاری مجدد خبر از ویژگی های مهم رسانه های سایبر هستند.
او ادامه داد: از مهمترین چالشهای روزنامهنگاری چاپی می توان به محدودیت توزیع , فضا , زمان انتشار و هزینه بالای چاپ و کاغذ اشاره کرد که این مشکلات در روزنامه نگار ی الکترونیک وجود ندارد و بدین ترتیب تنوع رسانه ای زیاد تر می شود .
وی افزود: اینترنت کمک میکند تا فضاهای عمومی و امکانات دیالوگ که در رسانه های مکتوب یا دیداری - شنیداری وجود ندارد، گسترش یابد.
او همچنین گفت: رسانههای چاپی امکان اصلاح اخبار را ندارند در صورتی که در رسانه های دیجیتال و سایر این امکان وجود دارد.
حضور گسترده روابط عمومیها
حضور روابط عمومیهای سازمانهای مختلف که برای نخستینبار برای معرفی اقدامات نهادها و سازمانهای مختلف در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها حاضر شدند، از نقاط قوت نمایشگاه امسال محسوب میشد که البته این حضور میتوانست به تعامل بیشتر روابط عمومیها با مردم و همچنین رسانهها بینجامد.
