سالانه 1.5 میلیون تن محصولات پتروشیمی در اراک تولید می شود

پرویز حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پیش بینی می شود بیش از 300 میلیون دلار انواع محصولات پلیمری و پتروشیمی تا پایان سال جاری توسط این مجتمع به خارج از کشور صادر شود.

وی با اشاره به اینکه این مجمتع با تولید 18 نوع محصولات پلیمری و پتروشیمی از نظر تنوع تولید در کشور مقام اول را به خود اختصاص داده، اضافه کرد: تولیدات این مجتمع شامل پلی اتیلن های سبک و سنگین، پلی پروپیلن، بوتادین فپلی بوتادین رابر، اکسید اتیلن، اتیلن گلیکول ها، اتانول آمین ها، اتوکسیلات ها، بوتانول ها، اسید استیک، وینیل استات، بنزین پیرولیز و پارافین کلره است.

وی با بیان اینکه این محصولات مواد اولیه بیش از پنج هزار واحد پایین دستی داخل کشور را تامین و بخشی از آن خارج از کشور صادر می شود، تصریح کرد: انتقال تکنولوژی و تولید محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی از اهداف اصلی این مجتمع است و از عمده ‌‌ترین ویژگی‌ ها و مزیت‌ های این مجتمع، تولید محصول بر اساس دانش ‌‌روز و تقاضای بازار‌های جهانی است.

حمیدی کل مقدار فروش مجتمع پتروشیمی از ابتدای سال تا کنون را 343 هزار تن به ارزش چهار هزار و 271 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: فروش مجتمع از لحاظ مقدار 23 درصد و از لحاظ ارزش حدود 58 درصد نسبت به سال گذشته دارای افزایش بوده است.

حمیدی از عمده فعالیتهای شرکت پتروشیمی اراک را قرار گرفتن شرکت پتروشیمی اراک در ردیف شرکتهای برتر بورس، دریافت لوح تقدیر صنعت سبز ایران از سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر احداث بالغ بر 197 هکتار فضای سبز، دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت، نظام مدیریت زیست محیطی و کسب مقامهای برتر در توسعه و تحقیقات در جشنواره های مختلف خوارزمی و موفقیتهای بزرگ در راستای اجرای سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی سیستم مدیریت کیفیت عنوان کرد.