211 طرح بسیج سازندگی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، افتتاح همزمان 164 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی احداثی توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای استان، حوزه 28 شهدای سیلوانا، بیمارستان صحرایی، هزینه جهازیه به هفت خانوار بسیج سازندگی سپاه شهدای استان از جمله اهم این طرح ها را شامل می شوند که امروز در منطقه مرزی راژان از توابع شهرستان ارومیه با حضور فرمانده نیروی مقاومت بسیج کشور و جمعی از مقامات کشوری و استانی به بهره برداری رسیدند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این طرحها که به صورت نمادین در روستای مرزی راژان برگزار شد، افزود: حوزه 28 شهدای سیلوانا با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال در مدت سه ماه در زمینی به مساحت 40 مترمربع ساختمان اداری و 77 متر مربع فضای احداث شده است.

سرهنگ محرم واثقی از افتتاح همزمان 110 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی احداثی توسط بسیج سازندگی استان خبر داد و بیان داشت: برای هر یک از این واحدهای مسکونی 60 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها در مناطق دور افتاده و محروم استان اجرا شده اند، اظهارداشت: این طرح ها شامل مدرسه، ساختمان مسکونی مددجویان، آبرسانی و طرح هادی است که با اعتباری بالغ بر42 میلیارد و667 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در این راستا امسال 50 طرح عمرانی نیز توسط بسیج سازندگی سپاه شهدای استان همزمان با دهه فجر در استان به بهره برداری خواهد رسید.

سرهنگ واثقی کمک به اجرای 25 طرح هادی، 25 غسالخانه روستایی و25 میدان ورزشی روستایی را از دیگر خدمات حمایتی بسیج سازندگی استان در هفته بسیج عنوان کرد.

امروز همچنین همزمان با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کشور از بیمارستان صحرایی سپاه شهدای استان که همزمان با هفته بسیج در منطقه مرزی راژان ارومیه آغاز به کار کرده است نیز بازدید کرد.

بر اساس اعلام مسئول این بیمارستان صحرایی تا کنون نزدیک دو هزار نفر از خدمات این بیمارستان استفاده کرده اند.