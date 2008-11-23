کارت پستالهای قدیمی ایران در صاحبقرانیه به نمایش در می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارت پستالها که از قدیمی ترین کارت پستالهای ایران است در فرانسه به چاپ رسیده اند و شامل یک کارت رنگی و 89 کارت سیاه و سفید است.

بناهای تاریخی ایران همچون طاق بستان، مقبره قدیمی حافظ، تصاویر دولتمردان چهار دوره تاریخی شامل صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه، راهها و طبیعت ایران، خیابانهای قدیم تهران، اماکن مذهبی، بازارها، پل ها و کشتیهای قدیمی ایران از جمله تصاویری است که محتوای این کارتها را تشکیل می دهند.

بر اساس اسناد تاریخی، ناصر الدین شاه قاجار اولین شاه ایران بود که کارت پستال برای انیس الدوله خرید. این کارت شامل تصویری از بلیط یک نمایش بود که به دلیل علاقه انیس الدوله به هنر تئاتر به وی هدیه شد.

در دنیا نیز اولین بار کارت تبریک توسط چینی ها برای آرزوی خوشبختی و سال نو به کار گرفته شد؛ در دهه 1850 میلادی با پیشرفت صنعت چاپ کارتهای تبریک از کالاهای بسیار گران به عنوان یک کالای عمومی در دسترس همگان قرار گرفت و در سال 1930 میلادی طراحی و چاپ کارتهای تبریک به صورت حرفه ای درآمد و امروزه کارت پستال اشکال و انواع مختلفی یافته است.

آثار نمایشگاه کارت پستالهای دوره قاجار از مجموعه خصوصی غلامرضا سحاب گردآوری شده است و از 8 تا 18 آذرماه سال جاری در اتاق اسناد کاخ صاحبقرانیه مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران برگزار می شود و بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه مندان از ساعت 9 تا 17 آزاد است.