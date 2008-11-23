آبدهی در خراسان رضوی750 لیتر بر ثانیه افزایش می یابد

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اقدامات انجام شده شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در خصوص پروژه های خشکسالی سال 86 و87 را اعلام کرد.

وی اهم اقدامات انجام شده از اسفندماه 86 تاکنون را شامل افتتاح و بهره برداری از پروژه آبرسانی تایباد اعلام کرد که منجر به 150 لیتر در ثانیه افزایش آبدهی شد.

وی بهسازی و حفر گالری در سه حلقه چاه تربت حیدریه که منجر به افزایش 40 لیتر در ثانیه شده است را مورد اشاره قرارداد و افزود: به بهره برداری رساندن ه حلقه چاه در سبزوار از پروژه آبرسانی منجر به افزایش 120لیتر آب در ثانیه شده است.

وی حفر و به بهره برداری رساندن یک حلقه چاه در خواف با دبی 30 L/S ، بهسازی تاسیسات یک حلقه چاه و افزایش آبدهی چاه و اجرای یک کیلومتر خط انتقال در مشهدریزه با افزایش 10L/S، بهسازی تاسیسات چاه که منجر به افزایش تولید شده در نشتیفان و سلامی با افزایش 10 L/S، اجاره یک حلقه چاه از کشاورزان (ششتمد) حدود 12 L/S ، تجهیز چاه و اجرای خط انتقال در شهرکندر با آبدهی 25 L/S، بهره برداری از چاه و مخزن سلطان آباد با آبدهی 30L/S، اجاره قنات نوبهار(بردسکن) با آبدهی حدود 20 L/S، اجرای خط انتقال و تجهیز یک حلقه چاه در خلیل آباد با آبدهی حدود 25 L/S، تجهیز یک حلقه چاه در قلندر آباد با آبدهی حدود 20 L/S ، حفر گالری در چاههای بیدخت که منجر به افزایش 10 L/S گردید و بهره برداری از پروژه عشق آباد با آبدهی حدود 18L/S را از دیگر برنامه های این شرکت اعلام کرد.

وی گفت: جمعاً در 15 شهر فوق الذکر با اقدامات انجام شده حدوداً 520 L/S منجر به افزایش تولید به میزان 520لیتر در ثانیه شده است.

وی اقدامات در دست اقدام را تجهیز 3 حلقه چاه و اجرای 5 کیلومتر خط انتقال در گناباد، تجهیز یک حلقه چاه و اجرای 5 کیلومتر خط انتقال و حفر 2 حلقه چاه جدید در تربت حیدریه، حفر چاه دستی در بایگ ، تجهیز 2 حلقه چاه و اجرای 2 کیلومتر خط انتقال در تربت جام وبه بهره برداری رساندن 3 حلقه چاه در نیشابور و 5 حلقه در سبزوار از پروژه های آبرسانی شهرهای مذکور اعلام کرد.

جمشیدی اظهار داشت: در این راستا بهسازی تاسیسات ایستگاه پمپاژ و 3 حلقه چاه در طرقبه، بهسازی چاهها و قنات در شاندیز، اجرای 2 کیلومتر خط انتقال و تکمیل ایستگاه پمپاژ و برق رسانی چاه در شهر ششتمد، خرید آب از آبفای روستایی و اجرای خط انتقال در زاوین در دست اقدام است .

مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی گفت: بهسازی تاسیسات چاههای فرهادگرد، به بهره برداری رساندن فاز 2 آبرسانی بجستان، حفر یک حلقه چاه جدید در نشتیفان، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای 2 کیلومتر خط انتقال در کلات، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در درگز، حفر یک حلقه چاه در باخرز، حفر یک حلقه چاه در فریمان، تجهیز یک حلقه چاه در خرو، حفر گالری در چاهها جهت افزایش آبدهی در یونسی نیز در حال انجام است که جمعاً در 19 شهر فوق الذکر با اقدامات انجام شده حدوداً 750 L/S افزایش تولید خواهیم داشت.