اهدای آثار خطی به دانشگاه بلاروس / همکاری در زمینه فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در این بازدید آموختن زبان‌های مختلف خارجی را ابزاری مهم برای کارکنان کتابخانه‌ها دانست و افزود : یکی از وظایف مهم کتابخانه‌ها تلاش برای شناساندن فرهنگ‌های گوناگون است و ما برای بهتر شناساندن فرهنگهای مختلف به ابزار آشنایی با زبان آنها نیازمندیم .

رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی همچنین با اشاره به وجود بیش از 400 هزار نسخه خطی در علوم و فنون مختلف در کشور اعلام آمادگی کرد در صورت راه اندازی اتاق زبان فارسی در دانشگاه دولتی زبان های خارجی بلاروس ، نسخه‌ای از برخی منابع منحصر به فرد خطی به این دانشگاه اهدا شود.

همچنین مشاور فرهنگی رئیس جمهور در دیداری که در محل شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس برگزار شد، ضمن اشاره به برنامه‌ها و طرح‌های در دست انجام سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان در زمینه استفاده از فناوری‌های به خصوص تکنولوژی اطلاعات نیز گفت : ما آماده ایم بر این اساس و باتوجه به پیشرفتهای خوب دانشگاه دولتی بلاروس به انجام پژوهش ها و همکاری های مختلف در این زمینه بپردازیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استفاده از ظرفیت های فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی برای در دسترس قراردادن منابع و اطلاعات را مهم دانست و افزود: منابع دیگر مراکز کتابخانه ای و علمی کشور را نیز در آینده ای نزدیک به صورت دیجیتالی بر روی شبکه اینترنت ارائه خواهیم کرد.

سرگئی آبلامیکو نیز در این دیدار همکاری مستقیم کتابخانه این دانشگاه با کتابخانه ملی کشورمان را خواستار شد و افزود : دانشجویان ایرانی بسیاری در این دانشگاه و دیگر دانشگاه های بلاروس تحصیل می‌کنند و قطعاً با پیشرفتهای اخیر در زمینه علوم مختلف به خصوص فیزیک احتیاج به منابع اطلاعاتی علمی بسیار بیشتر شده است. همکاری دانشگاه و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران میتواند نیاز علمی دانشجویان را برطرف سازد.

رئیس دانشگاه دولتی بلاروس به پیشرفت‌های علمی اخیر دو کشور اشاره کرد و افزود: ظرفیت های علمی دو کشور زیاد شده است و ما امیدواریم دانشگاهیان دو کشور در زمینه پژوهش های مشترک علمی نیز همکاری خود را گسترش دهند.

دانشگاه دولتی زبان های خارجی بلاروس (ایمیاز) 2 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تاسیس شده است و هم اکنون در 16 رشته مختلف زبان، زبانشناسی و ادبیات به تربیت دانشجویانی از حدود 70 کشور جهان می‌پردازد.