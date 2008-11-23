  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۵

ارتباط نزدیک مردم با روحانیت تهاجم فرهنگی را خنثی می کند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی نهبندان گفت: ارتباط نزدیک مردم و روحانیت نقش اساسی در خنثی کردن حملات ضد فرهنگی دشمنان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام مصطفی مرشدی ظهر امروز در مراسم افتتاح خانه عالم روستای چهار فرسخ این شهرستان افزود: از دیر باز دشمنان ایران اسلامی از طرق مختلف نظیر برنامه های مبتذل ماهواره ای و اینترنتی درصدد تضعیف روحیه معنوی مردم به ویژه جوانان ما هستند و تاریخ ثابت نموده است که ارتباط دیرینه مردم و روحانیت نقش اساسی در خنثی کردن حملات ضد فرهنگی دشمنان داشته است.

وی خاطر نشان کرد: پروژه ساخت خانه عالم روستای چهار فرسخ به همت اداره تبلیغات اسلامی نهبندان و از محل اعتبارات عمرانی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی احداث شده است.

حجت الاسلام مرشدی با اشاره به فقر فرهنگی منطقه و لزوم ساخت خانه های عالم در روستاها گفت: با ساخت خانه های عالم و استقرار روحانی می توان خدمات ارزنده و مفیدی در زمینه های معنوی و رفع شبهات دینی به مردم منطقه ارائه نمود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهارداشت: نقش روحانیت در مسیر احیای فرهنگ غنی و ناب اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست و روحانیت مهمترین رسالت را در حفظ باورها و اعتقادات دینی داشته اند.

حجت الاسلام کاظم لطفیان با اشاره به وظیفه خطیر روحانیت در حوزه دین و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: این قشر مبارز همواره در سنگر معنویت به عنوان مدافعان و سنگربانان اصلی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی به ایفای نقش پرداخته و درصدد تقویت ایمان و گسترش آرمانهای دینی و مذهبی مردم بوده و در خنثی کردن توطئه های پلید دشمنان نقش اساسی داشته اند.

به گفته وی ساخت خانه های عالم گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلامی و توسعه مسائل فرهنگی است.

کد مطلب 788347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها