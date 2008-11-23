۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

"بچه‌های خانواده من" فردا از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "بچه‌های خانواده من" به نویسندگی و کارگردانی جو بایر ساعت 21 دوشنبه چهارم آذرماه از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی محصول سال 2003 آلمان و داستان مردی است که در کودکی به عنوان کارگر مزرعه کار می‌کرده و پس از سال‌ها به خانه پدری‌اش برمی‌گردد و با پدر در حال مرگش از خاطرات گذشته می‌گوید...

هری پرینز، وادیم گلونا، توبیاس مورتی و یورگن تاراش بازیگران "بچه‌های خانواده من" هستند. مورتی سال 2004 برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر جوایز تلویزیونی باواریا را برد و فیلم در جشنواره تلویزیونی بادن بادن برنده دو جایزه شد.

"بچه‌های خانواده من" 109 دقیقه است. این فیلم دوشنبه چهارم آذرماه ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود.

کد مطلب 788352

