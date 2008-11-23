به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی محصول سال 2003 آلمان و داستان مردی است که در کودکی به عنوان کارگر مزرعه کار میکرده و پس از سالها به خانه پدریاش برمیگردد و با پدر در حال مرگش از خاطرات گذشته میگوید...
هری پرینز، وادیم گلونا، توبیاس مورتی و یورگن تاراش بازیگران "بچههای خانواده من" هستند. مورتی سال 2004 برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر جوایز تلویزیونی باواریا را برد و فیلم در جشنواره تلویزیونی بادن بادن برنده دو جایزه شد.
"بچههای خانواده من" 109 دقیقه است. این فیلم دوشنبه چهارم آذرماه ساعت 21 از شبکه دو پخش میشود.
