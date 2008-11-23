میزان پرداخت خسارت به بیمه گذاران در شش ماهه اول سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور به 3/23 درصد می‌رسد که از این میزان به ترتیب 5/6 و 3/4 درصد به دو شرکت بیمه پارسیان و ملت تعلق دارد.

در دوره مورد بررسی، 46 درصد حق بیمه‌های صادره شرکتهای بیمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد.

تعداد بیمه نامه‌های صادره صنعت بیمه کشور بیش از 2/12 میلیون فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/30 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شرکتهای بیمه بالغ بر 8،905 میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نموده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/17 درصد رشد نشان داده و شاهد تقریبا همین میزان رشد در حق بیمه‌ها (3/17 درصد) هستیم.

سهم بخش غیردولتی از خسارتهای پرداختی بازاربیمه طی این دوره به 7/17درصد می رسد، 3/49 درصد از مبالغ خسارت بازار بیمه در این مدت به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران پرداخت شده است و بیش از نیمی از خسارتهای بازار بیمه (3/54 درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت شده است.

شرکتهای بیمه بیش از 2/1 میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش 8/5 درصدی حکایت دارد.

نسبت خسارت بازار بیمه 9/47 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اندکی (2/0 واحد) افزایش یافته است.

شرکتهای بیمه دی، آسیا و پارسیان به ترتیب با 9/77، 4/59 و3/56 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکتهای بیمه دولتی و غیردولتی دارا هستند، پیش بینی می شود نسبت خسارت بازار بیمه درانتهای سال جاری به حدود 62 درصد برسد.

طبق آمار اخذ شده از شرکتهای بیمه، حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور درنیمه اول سال جاری با 3/17 درصد افزایش به حدود 18،597 میلیارد ریال رسید. رشد حق بیمه در بخش غیردولتی بیش از بازار بیمه بوده است (6/30 در مقابل 3/17 درصد) و تنها حق بیمه های تولیدی شرکت بیمه سینا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش داشت.

طی این دوره شرکت بیمه ایران با 47 درصد، همچنان بیشترین سهم را از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه دارد و پس از آن به ترتیب شرکتهای بیمه آسیا (با 7/14 درصد)، دانا (با 9/7 درصد) و البرز (با 1/7 درصد) قرار دارند.

سهم بخش غیردولتی بازار بیمه کشور نیز به 3/23 درصد می ‌رسد که از این میزان به ترتیب 5/6، 3/4 و 7/2 درصد به شرکتهای بیمه پارسیان، ملت و رازی تعلق دارد و حدود 9/9 درصد دیگر بین 11 شرکت بیمه غیر دولتی توزیع شده است.

در دوره مورد بررسی 46 درصد حق بیمه‌های تولیدی شرکتهای بیمه به رشته شخص ثالث تعلق دارد، به دنبال آن بیمه‌های بدنه اتومبیل (9/10 درصد)، درمان (1/10 درصد)، آتش سوزی (9/7 درصد)، مسئولیت (6 درصد) و زندگی (1/5 درصد) قرار دارند و درمجموع 9/85 درصد از حق بیمه های بازار بیمه در این شش رشته تولید شده است.

حق بیمه تولیدی در رشته نفت و انرژی به واسطه کاهش فعالیت شرکت بیمه آسیا و در رشته پول به واسطه کاهش فعالیت شرکت بیمه ایران نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 6/32 و 8/16 درصد کاهش یافته است.

در دوره مورد بررسی تعداد بیمه نامه‌های صادره صنعت بیمه کشور بیش از 2/12 میلیون فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/30 درصد افزایش نشان می‌دهد، سهم شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بخش غیردولتی از بیمه نامه های صادره بازار بیمه به ترتیب با 53، 4/15، 5/5، 7/2 و 4/23 درصد است.

طی این دوره سهم سه شرکت بیمه رازی، پارسیان و ملت از تعداد بیمه نامه های صادره بازار به ترتیب با 3/9 ، 5/4 و 1/3 درصد، از سهم شرکت بیمه دانا بیشتر بوده است.

به گزارش مهر، در نیمه اول سال جاری شرکتهای بیمه افزون بر 8،905 میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نموده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8/17 درصد رشد نشان داده است. طی این مدت تمام شرکتهای بیمه دولتی بین 3/12 تا 3/35 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل به بیمه گذاران زیاندیده خسارت پرداخت کرده‌اند. خسارتهای پرداختی در بازار بیمه غیردولتی نیز حدود 28 درصد رشد داشت.

نزدیک به نصف مبالغ خسارت بازار بیمه در این مدت به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران پرداخت شده است (3/49 درصد). پس از آن شرکتهای بیمه آسیا با 3/18 درصد، دانا با 1/8 درصد و البرز با 6/6 درصد سهم از خسارتهای پرداختی بازار بیمه قرار دارند و 7/17 درصد از خسارتهای بازار بیمه نیز توسط بخش غیردولتی پرداخت شده است.

در دوره مورد بررسی بیش از نیمی از خسارتهای بازار بیمه (3/54 درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت شده است. پس از آن به ترتیب رشته‌های درمان ( با 6/14 درصد) و بدنه اتومبیل (با 13 درصد) قرار دارند. این سه رشته در مجموع 9/81 درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص می‌دهند.

در این دوره رشد خسارت‌ پرداختی سایر انواع رشته ها به واسطه عملکرد شرکت بیمه البرز و رشته نفت و انرژی به واسطه عملکرد شرکت بیمه حافظ در بازار بیمه قابل توجه است.

طی این دوره شرکت بیمه حافظ 5/74 درصد از حق بیمه های رشته نفت و انرژی را تولید و 4/99 درصد از خسارتهای این رشته را پرداخت کرده است. در این میان، خسارتهای پرداختی در رشته های حوادث سرنشین، بدنه اتومبیل، کشتی، مهندسی و اعتبار با کاهش مواجه شده است (بین 4/1 تا 2/77 درصد).

تعداد خسارتهای پرداختی مجموعه شرکتهای بیمه در شش ماهه اول سال 1387 بیش از 2/1 میلیون مورد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/5 درصد کاهش یافته است.

سهم شرکتهای بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز از تعداد خسارتهای پرداخت شده به ترتیب 41 ، 19، 5/16 و 0/6 درصد است، این سهم برای بخش غیردولتی بازار بیمه به حدود 6/17 درصد می رسد.

نسبت خسارت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی) بازار بیمه طی شش ماهه نخست سال 1387، 9/47 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اندکی افزایش یافته است (2/0 واحد).

طی این دوره شرکت بیمه آسیا با 4/59 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکتهای بیمه دولتی داراست. شرکت بیمه دی نیز با حدود 9/77 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکتهای بیمه غیردولتی دارد. این نسبت در شرکتهای بیمه ایران و دانا به ترتیب 3/50 و 2/49 درصد است.

نسبت خسارت شرکت بیمه البرز و بازار بخش غیردولتی صنعت بیمه نیز به ترتیب 2/44 و 4/36 درصد بوده و کمتر از این نسبت در بازار بیمه است.

در دوره مورد بررسی، نسبت خسارت رشته‌های آتش سوزی، باربری، درمان، هواپیما، پول، مسئولیت، نفت وانرژی، سایر انواع و زندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، در مقابل کاهش نسبت خسارت در سایر رشته ها مشاهده می شود.

به طور کلی افزایش 4/8 واحدی نسبت خسارت رشته درمان با حدود 6/14 درصد سهم از خسارت پرداختی و 1/10 درصد سهم از حق بیمه های تولیدی بازار موجبات اصلی افزایش نسبت خسارت در بازار بیمه (به میزان 2/0 واحد) را فراهم آورده است.

طی این دوره رشته سایر انواع با 2/78 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در بین رشته های بیمه‌ای دارا است، نسبت خسارت این رشته نسبت به دوره مشابه سال قبل (1/45 واحد) افزایش نشان می‌دهد. پس از رشته سایر انواع، بیمه‌‌های درمان، بدنه اتومبیل و شخص ثالث به ترتیب با 8/68 ، 4/57 و 6/56 درصد نسبت خسارت در پی هم قرار دارند. نسبت خسارت سایر رشته‌ها کمتر از نسبت خسارت بازار بیمه بوده و بین 8 تا 4/43 درصد نوسان دارد.

با توجه به شرایط گذشته و مطالعه رفتار بازار بیمه کشور، انتظار می‌رود که نسبت خسارت بازار بیمه در انتهای این سال به حدود 62 درصد برسد.