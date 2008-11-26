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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

شالویی در گفتگو با مهر:

آثار اکسپو هنرمندان مجسمه‌ساز خریداری می‌شود

آثار اکسپو هنرمندان مجسمه‌ساز خریداری می‌شود

مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد از خرید آثار نخستین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه‌ساز ایران توسط شورای خرید آثار هنری خبر داد.

محمود شالویی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با تمدید نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه‌ساز در یکی دو روز آینده قصد داریم با نظر شورای خرید آثار مرکز هنرهای تجسمی آثاری را از این اکسپو خریداری کنیم.

وی افزود: شورای خرید آثار فعالیت‌های چشمگیری در ماههای گذشته داشته و با برپایی دو اکسپو عکس و مجسمه و نمایشگاه بزرگ آرت اکسپو که دی‌ماه خواهیم داشت، مجموعه‌ای خوب با نظر این شورا در راستای حمایت از هنرمندان می‌خریم.

نخستین نمایشگاه سالانه فروش آثار هنرمندان مجسمه‌ساز ایران از 18 آبان‌ماه با آثاری از محسن وزیری‌مقدم، بهروز دارش، جمشید مرادیان، احمد نادعلیان و... در خانه هنرمندان ایران برپا شده و تا هفتم آذرماه میزبان علاقمندان هنرهای حجمی است.

کد مطلب 788363

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