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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

سروری به مهر خبر داد:

نمایندگان تهران از مترو بازدید می کنند/ خروج اتباع بیگانه در برنامه کمیسیون امنیت ملی

نمایندگان تهران از مترو بازدید می کنند/ خروج اتباع بیگانه در برنامه کمیسیون امنیت ملی

دبیر اجرایی مجمع نمایندگان تهران از بازدید اعضای این مجمع از پروژه های عمرانی متروی تهران در روز پنجشنبه خبر داد.

پرویز سروری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: بازدید روز پنجشنبه از پروژه های در دست احداث متروی تهران و به خصوص پروژه متروی تجریش خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جلسه اخیر مجمع نمایندگان تهران که با حضور سردار رویانیان رئیس پلس راهور و رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور برگزار شد بیان داشت: در این جلسه موضوع ترافیک تهران و راهکار های حل آن مورد بحث قرارگفت و دقایقی نیز در رابطه با حمل و نقل و مصرف سوخت تبادل نظر شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به جلسه روز گذشته این کمیسیون اشاره کرد و گفت: جلسه خوبی با حضور مسوولان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت ،وزارت کار و وزارت امور خارجه در موضوع اتباع بیگانه و بازگشت آنان برگزار شد و موضوع اتباع بیگانه از منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سروری افزود: مقرر شد این جلسات در آینده به صورت کارشناسی تر ادامه یابد تا بتوان در این رابطه به راهکار مناسبی رسید.

کد مطلب 788371

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