نمایندگان تهران از مترو بازدید می کنند/ خروج اتباع بیگانه در برنامه کمیسیون امنیت ملی

پرویز سروری که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: بازدید روز پنجشنبه از پروژه های در دست احداث متروی تهران و به خصوص پروژه متروی تجریش خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جلسه اخیر مجمع نمایندگان تهران که با حضور سردار رویانیان رئیس پلس راهور و رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور برگزار شد بیان داشت: در این جلسه موضوع ترافیک تهران و راهکار های حل آن مورد بحث قرارگفت و دقایقی نیز در رابطه با حمل و نقل و مصرف سوخت تبادل نظر شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین به جلسه روز گذشته این کمیسیون اشاره کرد و گفت: جلسه خوبی با حضور مسوولان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت ،وزارت کار و وزارت امور خارجه در موضوع اتباع بیگانه و بازگشت آنان برگزار شد و موضوع اتباع بیگانه از منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سروری افزود: مقرر شد این جلسات در آینده به صورت کارشناسی تر ادامه یابد تا بتوان در این رابطه به راهکار مناسبی رسید.