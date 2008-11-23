فناوری نانو در تولید و ایمنی غذا موثر است

دکتر ناصر شاه طهماسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: فناوری نانو بیوتکنولوژی کاربرد زیادی در روند رشد و توسعه صنایع غذایی غذایی دارد.

وی اظهار داشت : سیری که منجر به صنعت فناوری نانو شد از سال 2000 میلادی آغاز شد، از این رو نانو را فناوری قرن 21 نامگذاری کرده اند.

دکتر شاه طهماسبی اظهارداشت: علم نانو در بهبود کیفی و ماندگاری تولیدات صنایع غذایی، رایانه، علوم پزشکی و کشاورزی نقش دارد و حتی در مهندسی برق و مهندسی مکانیک از روش نانو می توان استفاده کرد.

وی گفت : شروع نانو از آمریکا آغاز شد و دولت وقت در شروع برنامه نانو 11 میلیارد دلار صرف برگزاری همایش های در جهت معرفی این علم نوین کرد.

دکتر شاه طهماسبی در پایان افزود : از سال 1381 علم نانو در ایران شروع شد و در بسیاری از دانشگاههای کشور از جمله در مشهد مرکز پژوهشی نانو نیز تاسیس گردید.