۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

"به همین خیال باش" کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی "به همین خیال باش" به کارگردانی محمد بصیری و تهیه‌کنندگی سعید سیدزاده در شهرک قدس کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم درباره جوانی به نام جواد است که اگر داماد شود، ثروت عمویش به او می‌رسد. به همین دلیل دختران خانواده قصد دارند با جواد ازدواج کنند. اولین سکانس‌های "به همین خیال باش" در شهرک قدس تصویربرداری می‌شود.

مهدی امینی‌خواه، مریم اردیش، محمدرضا ایرانمنش، سیامک اشعریون، محمود بهرامی، آرام جعفری، شراره رخام، سیما مطلبی و مهوش وقاری در این فیلم بازی می‌کنند. حسین آقاجانی فیلمنامه "به همین خیال باش" را نوشته است.

سایر عوامل تولید فیلم عبارتند از تصویربردار: مرتضی بیگدلی، صدابردار: علیرضا افخمی، طراح صحنه و لباس: علیرضا تیشه‌کار، طراح گریم: آتش حقیقی، عکاس: لیدا جهانگیری، روابط عمومی: امین داداشی، مجری طرح: گنجینه فیلم ایران.

