احداث موزه مردم شناسی در کاشمر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر در این جلسه که به ریاست فرماندار شهرستان کاشمر تشکیل شد، مسئولان اجرایی شهرستان گزارشی از پروژه های عمرانی خود و میزان بودجه تخصیص یافته و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ارائه دادند.

در این جلسه حسن فتحی نیا، فرماندار کاشمر با اشاره به خسارت دیدن بخش زیادی از کشاورزان منطقه در اثر خشکسالی و سرمازدگی از رئیس جهاد کشاورزی کاشمر خواست، با تشکیل نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به اطلاع رسانی در این بخش بپردازد.

فرماندار کاشمر همچنین با اشاره به اینکه در استان خراسان مناطق کمی وجود دارد که موزه مردم شناسی نداشته باشد، افزود: متاسفانه در این میان شهرستان کاشمر موزه ندارد.

وی با اعلام این خبر که مدیرکل میراث فرهنگی استان قول تامین تجهیزات موزه کاشمر را داده است از مسئول نمایندگی میراث فرهنگی در کاشمر خواست در پیگیری بحث ایجاد موزه مردم شناسی جدی باشد.

نظام آبادی، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی کاشمر هم در این رابطه توضیح داد: برای احداث موزه مردم شناسی مقرر شده یکی از منازل قدیمی شهرستان که قابلیت تبدیل شدن به موزه را داشته باشد به این کار اختصاص داده شود که چنین منزلی شناسایی شده و برای خریداری آن در حال رایزنی با مالکین هستیم.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان کاشمر با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای جذب گردشگر به منطقه خاطرنشان کرد: برای جذب گردشگر به کاشمر بهترین مزیت این شهرستان، وجود امامزاده ها و اماکن زیارتی است کهع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مجموعه زیارتی امامزاده سید مرتضی در کاشمر، کانون زائران و گردشگران محسوب می شود و با توجه به اینکه اکثر گردشگران در این منطقه، گردشگر مذهبی هستند باید همین زمینه را در شهرستان تقویت کنیم و هر چه ارائه خدمات به گردشگران بهتر باشد در جذب گردشگر موفقتر هستیم.

وی با بیان این مطلب که امسال برای اولین بار دولت برای بهسازی امامزاده ها بودجه دولتی گذاشته است، از اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر خواست در زمینه بهسازی و توسعه اماکن سید مرتضی با جدیت تلاش کند.

در بخش دیگری از این جلسه، مرادیان رئیس بنیاد مسکن کاشمر با بیان این نکته که بنیاد مسکن کاشمر در چند سال متوالی موفق به کسب رتبه اول در استان و کشور در جذب اعتبارات عمرانی شده است از پایان یافتن آسفالت روستاهای فرگ و رزق آباد تا پایان دی ماه خبر داد.

در این نشست همچنین اعلام شد که اداره راه و ترابری شهرستان کاشمر موفق به جذب صد در صد اعتبارات در بسیاری از پروژه های خود شده است و فرماندار کاشمر از مسئول این اداره قدردانی کرد.