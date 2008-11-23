"درخشش پنهان" زندگانی آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران خواجویی تدوین این فیلم را بر عهده دارد و محمدمهدی گورنگی موسیقی متن آن را می‌سازد. "درخشش پنهان" موضوعی معناگرا دارد و شبنم قلی‌خانی، امین زندگانی، سعید داخ و سحر زکریا در آن بازی کرده‌اند. این فیلم دو هفته دیگر آماده پخش و در بخش ویدئویی جشنواره فیلم فجر امسال اکران می‌شود.

عوامل تولید فیلم تلویزیونی "درخشش پنهان" عبارتند از نویسنده: گل‌آرا خلیلی (بر اساس طرحی از ملیکا سهرابی‌زاده)، مدیر تولید: حسین خواجویی، مدیر تصویربرداری: هوشنگ بنایی، صدابردار: سلیم احمدی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، طراح گریم: مهرداد کریمی، روابط عمومی: حمید پنداشته، تهیه‌کننده: محمد کمالی‌پور.