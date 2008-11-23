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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

شهردار آیوس دومیتوس قبرس: معماری برج میلاد من را بهت زده کرد

شهردار آیوس دومیتوس قبرس: معماری برج میلاد من را بهت زده کرد

آندریاس حاجی لازو تهران و برج میلاد این کلانشهر را حیرت آور عنوان کرد و گفت: هرگز فکر نمی کردم پایتخت ایران تا به این حد از رشد و شکوفایی رسیده باشد.

آندریاس حاجی لازو شهردار آیوس دومیتوس قبرس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجلاس تهران را باید گامی بلند و توأم با موفقیت عنوان کرد.

وی افزود: نباید از کنار برگزاری چنین اجلاسها و نتایج و دستاوردهای آنها به بی تفاوتی گذشت. چه بسا گردآوری چنین شخصیتهایی در نقطه ای واحد آن هم با این سازماندهی جدی، کاری سخت و دشوار بوده است.

آندریاس حاجی لازو با اشاره به برج میلاد تهران به عنوان نمادی باشکوه از معماری گفت: من به شهرهای کوچک و بزرگ زیادی سفر کرده ام و شاهد بناهای عظیم و پیچیده این بوده ام اما باید اعتراف کنم که ایستادن بر فراز برج میلاد تهران احساسی متفاوت به من داده است.

وی ادامه داد: در این اجلاس مباحث مختلف و فنی ارائه شد که می توان برای اداره بهتر و مؤثرتر شهرها از آنها استفاده کرد. ما هم تلاش کردیم از تجربیات شهرداران و مدیران عالی رتبه شهری در کلانشهرهایی نظیر تهران، توکیو و پکن استفاده های لازم را ببریم.

شهردار آیوس دومیتوس قبرس در پایان ابراز امیدوار کرد که دور بعدی این اجلاس با شکوه بیشتری برگزار شود.

کد مطلب 788399

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