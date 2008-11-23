به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید عزیز جیفرودی ظهر یکشنبه در جمع مدیران در رشت اظهار داشت: فقط ۳۰‬ درصد درآمد بخش حمل و نقل عمومی گیلان در داخل استان جذب شده و بقیه درآمد بخش حمل ونقل به دلیل نبود یا کمبود امکانات مناسب دراین بخش خارج از استان جذب می‌شود.

وی عنوان کرد: ‪اگر این درآمدها در استان جذب شود علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی شاغلین این بخش امکان سرمایه‌گذاری و توسعه بیشتر در استان نیز فراهم می‌شود.

جیفرودی اظهار داشت: حمل و نقل بخش جدایی ناپذیر از زندگی همه افراد است که نقش مهمی در بهبود وضعیت رفاهی و خدماتی افراد، تسهیل امور، جابجایی انسانها و حتی کالاها و پیشبرد تحولات و افزایش سرمایه‌گذاریها‌ در یک منطقه دارد.

این مسئول در ادامه با اشاره به رابطه هزینه‌ها و استفاده از خدمات حمل نقل یادآورشد: هرچه قدر هزینه تمام شده بخش حمل و نقل کاهش یافته و سطح خدمات افزایش یابد مردم نیز استقبال بیشتری از خدمات این بخش خواهند داشت.