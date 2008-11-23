ورود گردشگران ترک به ایران باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هارون هاسوقلو ظهر امروز در حاشیه نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از راهکاری مناسب در این بخش اطلاع رسانی برای جذب گردشگر ترکیه ای به ایران و حضور دفاتر خدمات مسافرتی ایران در نمایشگاههای ترکیه است که با این کار می توان با معرفی هر چه بهتر جاذبه های ایران گردشگران بسیاری از ترکیه را جذب کرد.

وی همچنین گفت: ولی به رغم تمایل ما به این کار تاکنون هیچ یک از آژانس های مسافرتی ایرانی در این باب وارد مذاکره نشده اند و آژانس های مسافرتی ترکیه نیز رغبتی نشان نداده اند.

این هتلدار ترکیه ای عنوان کرد: در عین حال آمار ورود گردشگران ایرانی به ترکیه رو به افزایش است تا جایی که در سال جاری بیش از یک میلیون نفر گردشگر ایرانی وارد ترکیه شده اند.

هاسوقلو با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری خاورمیانه نیز اظهار داشت: نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه فارس در سطح بهترین نمایشگاههای بین المللی بوده و از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار است.