بهره گیری از معلمان چند مهارتی از رویکردهای آینده آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس رهی ظهر امروز در گردهمایی روسای آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور افزود: با توجه به رویکرد جدید معاونت آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش در مقطع راهنمایی در نظر داریم با بهره گیری و آموزش معلمان چند مهارتی، بازنگری در کتب درسی و فشرده سازی و ادغام دروس گام های مثبتی را در این بخش برداریم.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم در این بخش انتقال مشاوره و هدایت تحصیلی به دوره راهنمایی است تا دانش آموزان را برای روی آوری به دوران متوسطه سوق داده و متمایل کنیم.

رهی عنوان کرد: در رویکرد جدید دوره آموزش عمومی به عنوان یک دوره آماده سازی، بسترسازی و پایه و اساس مهمی برای حرکتهای بزرگتر در نظام آینده تعلیم و تربیت مورد توجه خاص قرار گرفته است که در این دوره نیز به آموزش پیش دبستانی با رویکرد قرآنی توجه ویژه می شود.

وی در رابطه با رویکرد های جدید دوره ابتدایی نیز گفت: با توجه به شخصیت رفتاری کودکان و آرمانگرایی آنها در این سن رویکرد آموزش و پرورش، حذف معلمی چندگانه و متعدد است.

رهی با اشاره به این نکته که رویکرد آموزش و پرورش در بخش متوسطه نیز رفتن به سمت کاهش رشته های تحصیلی است، عنوان کرد: رویکرد ما این است که متوسطه تبدیل به یک دوره آموزش مقدماتی برای ورود به دانشگاه شده و گرایشات رشته ای را در آن کم کنیم که برای این منظور نیازمند تغییر و بازنگری در سازکارهای مناسب با این امر در آموزش و پرورش هستیم.

وی با بیان این مطلب که از نظر نیرو در بخش فنی و حرفه ای به شدت در مضیقه هستیم، اظهار داشت: ضمن حذف چالشها باید از نیروهای کاردان و با انگیزه استفاده کرد و جاذبه های لازم را نیز برای اولیا و دانش آموزان برای روی آوردن به رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش فراهم کنیم و ساز و کارهای مقرراتی را برای پشتیبانی آن حرکت فراهم کنیم.

رهی با اشاره به این نکته که در آموزش و پرورش نیازمند بانک اطلاعاتی نیروی انسان خبری و آگاه هستیم، گفت: در صورت تحقق آن شاهد روی آورد دانش آموزان به تحصیل در مقطع فنی و حرفه ای و کارو دانش خواهیم بود.

وی افزود: امروز به شدت کمبود نیرو در رشته هنر داریم و رشته های جدیدی نیز اخیرا وارد عرصه شد که باید استاندارهایشان را تهیه کنیم و رشته های قدیمی را نیز که بازار کار ندارند باید خارج کنیم.

رهی با بیان اینکه امروز مشکل فنی و حرفه ای ما کهنه بودن آن است، یادآور شد: باید تغییر در استفاده وسایل را مورد مطالعه قرار دهیم و خلع های این حوزه را برطرف کنیم .

وی در ادامه از ایجاد حداقل دو مرکز تربیت معلم با رشته کارشناسی در هر استان کشور خبر داد و اظهار داشت: تلاش ما تسهیل در امر ادامه تحصیل معلمان و ارتقاء مدرک تحصیلی انها به رتبه بالاتر است.

در ادامه این گردهمایی حسین هژبری رئیس آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز اظهار داشت: آموزش های غیر کاربردی از معضلات کهنه نظام آموزشی است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمانی نیازمند تحقق شعار مدرسه زندگی در مدارس کشور هستیم و این امر با گره خوردن کار و دانش در سیستم آموزشی شدن است.