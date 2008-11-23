اجرای طرح "آموزش الکترونیکی" در مدارس گنبد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، ایوب منصوری مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس ظهر یکشنبه در این مراسم افزود: این طرح کلاسهای پیشرفته آموزشی در ۲۱‬ کلاس درس، مدارس شاهد و مدارس نمونه این شهرستان آغاز شد.

وی اظهار داشت: این شیوه آموزشی، شیوه تدریس را از صرف شنیداری به " شنیداری و دیداری" تغییر می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح برای آموزش در هر کلاس یک دستگاه رایانه، یک خط اینترنت پرسرعت، یک خط تلفن، یک دستگاهویدئو پروژکشن و تخته وایت برد آموزشی و الکترونیکی وجود دارد.

به گفته منصوری، به زودی تمامی مدارس بالای ‪ ۵۰‬دانش آموز شهرستان به شبکه پرسرعت اینترنت مجهز می شوند.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس حدود 60 هزار دانش اموز دارد.

