اجرای طرح "آموزش الکترونیکی" در مدارس گنبد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، ایوب منصوری مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس ظهر یکشنبه در این مراسم افزود: این طرح کلاسهای پیشرفته آموزشی در ۲۱ کلاس درس، مدارس شاهد و مدارس نمونه این شهرستان آغاز شد.
وی اظهار داشت: این شیوه آموزشی، شیوه تدریس را از صرف شنیداری به " شنیداری و دیداری" تغییر می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح برای آموزش در هر کلاس یک دستگاه رایانه، یک خط اینترنت پرسرعت، یک خط تلفن، یک دستگاهویدئو پروژکشن و تخته وایت برد آموزشی و الکترونیکی وجود دارد.
به گفته منصوری، به زودی تمامی مدارس بالای ۵۰دانش آموز شهرستان به شبکه پرسرعت اینترنت مجهز می شوند.
شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس حدود 60 هزار دانش اموز دارد.
