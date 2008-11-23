ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کیقباد علی بابایی ظهر امروز در کارگروه ازدواج با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه خاطر نشان کرد: باید با تبین فرهنگ ازدواج ساده در جامعه جوانان را به سوی ازدواج ترغیب کرد.

علی بابایی از مقوله ازدواج به عنوان سنت حسنه در اسلام یاد کرد و با تاکید بر احادیث متعدد ائمه مرتبط با این سنت حسنه گفت: مسئولان باید با فراهم کردن امکانات لازم جوانان را به این سمت و سو هدایت کنند.

وی توجه به مقوله ازدواج اسان را مهمترین عامل در زمینه توسعه ازدواج در جامعه دانست و ادامه داد: باید امر ازدواج آسان در جامعه فرهنگسازی شود.

ارائه مشاوره به سربازان مجرد با بکارگیری مشاورین خبره، برگزاری دوره های کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی، همایش تقدیر از خیرین امر ازدواج، برپایی جشن ازدواج جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، نصب بنر، پوستر و تراکت در سطح استان به منظور ترویج سیره علوی و فاطمی و فرهنگسازی، اعطای هدیه به زوجین با مهریه 14 سکه، میزگردهای تخصصی و دعوت از اساتید برای آگاه سازی جوانان با موضوع ازدواج از مهمترین برنامه های هفته ازدواج در استان عنوان شد.

همچنین مقرر شد نمایشگاهی با موضوع ازدواج و ارائه مشاوره به جوانان در برخی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد زنجان برپا شود.



