ایده اجلاس شهرداران آسیایی بسیار عالی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور بین الملل یکی از شرکت های فعال در عرصه محیط زیست فرانسه در هنگام ترک ایران اظهار داشت: مشکلات امروز کلانشهرهای آسیایی با مشکلات 20 یا 60 سال گذشته تفاوت کرده است به همین دلیل برگزای این اجلاس می تواند شهرها را با مشکلات یکدیگر آشناتر کرده و آنها با کمک یکدیگر مشکلات را حل کنند اما این موضوع نباید تنها به برگزاری یک اجلاس ختم شود بلکه باید تداوم یابد.

"بیترلیش" ایده مطرح شده از سوی دوویلپن ، نخست وزیر پیشین فرانسه مبنی بر تشکیل بنیاد شهرهای آسیایی را مفید ارزیابی کرد و گفت: با تلاش و همکاری میان شهرهای آسیای می توان از مدل این اجلاس الگو برداری کرد و اجلاسی مشترک میان شهرهای آسیایی و اروپایی برگزار کرد.

وی ضمن قدردانی از مهمان نوازی ایرانیان گفت: باید تبریکی بزرگ به شهردار تهران و تیم برگزاری اجلاس بگویم زیرا می دانم برگزاری اجلاسی در این سطح ، بسیار سخت و دشوار است.

معاون امور بین الملل یکی از شرکت های فعال در عرصه محیط زیست فرانسه این سفر را نخستین سفر خود به ایران ذکر کرد و اظهارداشت: طبیعتا در دو روز نمی توانستم همه نقاط شهر تهران را ببینم اما می دانم که تهران به مشکلات زیست محیطی موجود واقف است از این رو اقدامات مناسبی از سوی شهرداری تهران انجام شده است .

این عضو هیات فرانسوی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم آلودگی هوای تهران ترافیک است بیان داشت: شهرهایی مثل لندن و پاریس همچنین مشکلی را دارند اما نیاز واقعی بهبود حمل و نقل شهری است به طوری که مردم از خودروهای شخصی اجتناب کرده و از حمل و نقل شهری استفاده کنند که در این خصوص تهران باید حمل و نقل شهری کاملی داشته باشد.