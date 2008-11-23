ایران از واردات خون بی نیاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسمی ظهر امروز در نشستی با حضور مسئولان مرکز بیماری های خاص استان کرمان در این مرکز اظهار داشت: تهیه خون سالم یکی از اهداف سازمان انتقال خون کشور محسوب می شود که در همین زمینه سازمان انتقال خون ایران با نظارت های دقیق یکی از سالم ترین خون اهدایی را در دنیا در اختیار دارد.

وی با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ اهدای خون در بین مردم تصریح کرد: در حال حاضر 40درصد از اهداء کنندگان خون در کشور اهداء کنندگان مستمر هستند.

ابوالقاسمی با اشاره به افتتاح پایگاه انتقال خون شهرستان بم افزود: این پایگاه به پیشرفته ترین دستگاههای مربوط به اهدای و نگهداری خون مجهز است و در مساحتی بالغ بر 350متر مربع و با هزینه 270میلیون تومان از محل بودجه ستاد بازسازی بم ساخته شده است.

رئیس مرکز بیماری های خاص استان کرمان نیز در ادامه با اشاره به تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان کرمان بخصوص در مناطق جنوبی استان گفت: یکی از مهمترین نیازهای این افراد تامین خون مورد نیاز است.

علی شمسی نیا عنوان کرد: تنها در شهرستانهای بم، کهنوج و جیرفت در استان کرمان 690بیمار تالاسمی وجود دارد.



