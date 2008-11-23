شهردار کلکته: تهران الگوی مناسب مدیریت شهری برای ما خواهد بود

شهردار کلکته در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلکته شهری بزرگ و با خصوصیات خاص یک شهر پرجمعیت و مشکلات متعدد است و طی سالهای اخیر تلاش شده است تا با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریتی بسیاری از آنها را از میان برداریم.

بیکاش راجو در ادامه افزود: ما در مدت زمانی که در تهران بودیم از نقاط مختلفی بازدید کردیم. بازدید از برج میلاد و برخی طرحهای در دست شهرداری این شهر که با هدف توسعه ساختار و معماری کل این کلانشهر آغاز شده اند برای ما الگویی مناسب در راستای توسعه همه جانبه کلکته است.

وی با اشاره به اینکه اجلاس شهرداران تهران، محلی مناسب برای تبادل نظرات و ایده های بکر در زمینه مدیریت شهری بوده است، تأکید کرد: ما خوشحالیم که با انبوهی از تجارب ارزشمند در زمینه مدیریت کلانشهرها به کلکته باز می گردیم.

شهردار کلکته افزود: کلکته با جمعیتی قابل توجه یکی از قطبهای مهم اقتصادی و فرهنگی هند به شمار می آید. طی سالهای گذشته من و سایر شهرداران این شهر تلاش کرده ایم تا از مدلهای مناسب و تأثیرگذار در مدیریت شهری برای بهبود اوضاع ترافیکی و توسعه معماری آن استفاده کنیم.

بیکاش راجو استفاده از تجربیات شهردار و مدیران شهری تهران را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: با گشت زنی در سطح شهر تهران و بررسی طرحهای در دست انجام شهرداری به این نتیجه رسیده ایم که تهران می تواند الگویی مناسب برای ما باشد.