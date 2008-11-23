بی توجهی به آموزش مشکل بزرگ جامعه پزشکی - ورزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی پور ضمن بیان این مطلب ادامه داد: با توجه به احساس مسئولیت انجمن پزشکان ورزشی نسبت به ساماندهی و آموزش پزشکان ورزشی کشور ، نخستین کنگره سراسری پزشکی ورزشی در اواسط هفته جاری برگزار خواهد شد.



رئیس شواری سیاستگذاری سلامت سازمان صداو سیما اظهار داشت: برخی دوره های در دست برگزاری این کنگره همچون دوره اسپیرومتری، اورژانس های پزشکی ورزشی و نیز تیپینگ برای اولین بار در کشور در معرض آموزش قرار می گیرد و تاکنون نیز استقبال خوبی از سوی پزشکان کشور مبنی بر حضور در این کارگاه ها به عمل آمده است.



عضو هیئت رییسه انجمن پزشکان ورزشی ایران در ادامه افزود : کنگره سراسری پزشکی ورزشی به لحاظ علمی از ارزشیابی مطلوبی برخوردار است به نحوی که 30 امتیاز مدون به این کنگره اختصاص یافته که این موضوع در تاریخ برگزاری کنگره های پزشکی بی سابقه است.

مهدی پور در پایان و با ابراز نارضایی از مسئولین و متولین فدراسیون پزشکی ورزشی اظهار داشت: فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی این بخش در کشور می توانست مساعدت های بیشتری در برگزاری هرچه بهتر این کنگره داشته باشد ولی متاسفانه این فدراسیون از این کار دریغ کرد.