هشت کیلومتر از توسعه شبکه آب شهرک دهکده فردیس انجام شد

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: به منظور بهسازی و توسعه شبکه آب دهکده فردیس، عملیات اجرایی لوله گذاری آن به طول 11 کیلومتر از تابستان امسال در برنامه کاری قرار گرفته که این میزان لوله گذاری، یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در بر دارد.

حسین نوری اظهار داشت: این لوله گذاری در جهت حل مشکلات تامین آب از قبیل کافی نبودن میزان آبدهی چاههای دهکده و افت فشار در اثر فرسودگی لوله ها انجام می شود.

وی در این خصوص ادامه داد: نصب انشعاب جدید و اتصال به شبکه اصلی فردیس از دیگر اقداماتی است که قرار است در جهت حل مشکلات آب دهکده فردیس انجام گیرد.

این مسئول، شبکه قدیمی آب این دهکده را از جنس پلیکا و آزبست و دارای قدمت 40 ساله عنوان کرد و افزود: تعداد 650 انشعاب در شهرک یادشده فعال است که تا پایان یافتن توسعه شبکه، انشعابهای آن نیز تعویض خواهد شد.

پیش از این، تامین و توزیع آب شهرک دهکده فردیس توسط آبرسانی این دهکده انجام می شد.