سه مطب معین در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی در گفتگو با خبرنگاران افزود: به منظور برقراری عدالت میان تمامی افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی سه مطب معین واقع در شهرستان‌های خدابنده، میائین قلعه و دندی راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در اجرای این طرح علاوه بر عقد قرارداد با مطب‌ها، با داروخانه‌های خاصی نیز قرارداد منعقد کرده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان افزود: با انعقاد این قراردادها بیمه شدگان فقط 10 درصد هزینه‌های دارویی و درمانی را پرداخت خواهند کرد، در صورتی که پیش از این مراجعان باید بالغ بر 30 درصد هزینه‌ها را خود متحمل می‌شدند.

محمدی یادآورشد این نوع مطب‌ها باید با رعایت تمامی قوانین به منظور ارتقای کیفیت خدمات درمانی فعالیت کنند.

وی گفت: متاسفانه تاکنون مراکز درمانی ملکی در شهرستان‌ها وجود نداشته است اما با اجرای طرح "مطب‌های معین بیمه" در سه شهرستان خدابنده، صائین قلعه و دندی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد تا پس از این بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به این مطب‌ها جهت درمان مراجعه نمایند.

محمدی افزود: برای برقراری عدالت میان بیمه شدگان تامین اجتماعی، مطب‌های معین را در سه شهرستان راه اندازی کرده ایم تا افراد با کمترین هزینه و با پرداخت چهار هزار ریال حق ویزیت، درمان شوند و بقیه هزینه‌ها را سازمان متحمل خواهد شد.

وی باعنوان این که که اینگونه مطب‌ها باید با رعایت تمامی قوانین در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی فعالیت کنند، ادامه داد: با توجه به بالا بودن تعداد بیمه شدگان و نبود مراکز درمانی در شهرستان‌ها، طرح مطب‌های معین بیمه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و مسئولین استانی اجرا می شود.

محمدی یادآور شد: به زودی طرح ویزیت در منزل نیز برای اقشار سالمند بالای 60 سال، معلولین، بیماران قلبی و ام اس و افرادی که توانایی مراجعه به بیمارستان‌ها را ندارند، به اجرا در خواهد آمد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح، پزشکان طرف قرارداد با این سازمان، ، ملزم به ویزیت 200 نفر از افراد به صورت دوره‌ای هستند یعنی باید روزانه بین پنج تا هفت بیمار را ویزیت کرده و داروهایی که اینگونه بیماران به صورت اورژانسی نیاز دارند را تجویز کنند.

محمدی ادامه داد: دستورالعمل اجرایی این طرح آماده است و به زودی پس از آمارگیری از بیماران، طرح را در سطح استان اجرا می کنیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان به اجرای موفق طرح ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سطح استان اشاره و خاطرنشان ساخت: این طرح بیش از یک سال است که در کلیه مراکز تامین اجتماعی کشور اجرا شده و با اجرای این طرح، سازمان تامین اجتماعی برای مراکز درمانی سرپایی قوانین و مقررات جامعی را در راستای جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در این مراکز و توجیه بیماران تدوین کرده است.