تأکید شهرداران آسیایی بر تعامل مدیریتی با شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، "رحمت اف رستم میرزایویچ" قائم مقام شهردار دوشنبه با بیان اینکه شهروندان تهرانی و دوشنبه همزبان، هم دین و هم فرهنگ هستند هدف از شرکت در اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی را بهره برداری از تجارب و فعالیتهای مفید کلانشهرهای آسیایی از جمله تهران دانست.

قائم مقام شهردار پایتخت فیلیپین نیز با اشاره به اینکه اولین بار بوده است که به تهران سفر کرده افزود: مانیل یک شهر مدل در فیلیپین است ولی در ایران علاوه بر تهران بیش از 100 شهر مختلف وجود دارد که علاقمندم تعدادی از شهرها را از نزدیک ببینم.

از سوی دیگر معاون فرماندار توکیو نیز که در رأس یک هیئت بلندپایه به تهران سفر کرده بود ضمن قدردانی از شهرداری تهران برای استقبال و پذیرایی از هیئت ژاپنی تصریح کرد: پس از ملاقاتی که با دکتر قالیباف داشتم فکر می کنم در صورتی که بین ایران و ژاپن مشکلی پیش بیاید برای حل و فصل آن می توانیم با ایشان گفتگو داشته باشیم زیرا به نظر من جامعه بین المللی هم از رویکردهای دکتر قالیباف استقبال می کند.

همچنین مظهر حسین عضو شورای شهر اسلام آباد گفت: اجلاس تهران از اهمیت زیادی برای ما برخوردار است. ما در بدو ورود به این کلانشهر مجذوب سیستم مدرن خیابان کشی و ساخت و ساز معابر شدیم و تلاش می کنیم از تجربیات موفق مدیران کلانشهر تهران استفاده کنیم.

احمد جابر رهی شهردار کربلا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما به تهران و ساختار آن به عنوان شهری بزرگ و مدرن توجه کرده ایم و در نظر داریم از برخی ساختارسازیهای صورت گرفته در آن الگوبرداری کنیم.