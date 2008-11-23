نمایشگاه دستاوردهای بسیج آذربایجان غربی در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این نمایشگاه که عصر امروز گشایش یافت با عنوان بسیج، سازندگی و محرومیت زدایی دایر شده است، رده های مختلف نیروهای بسیجی آخرین دستاوردها و عملکرد خود را در زمینه های بسیج دانشجویی، دانش آموزی، مهندسین، جامعه پزشکی و بسیج سازندگی در قالب هفت غرفه به نمایش گذاشته اند.

سید رسول تاج الدینی مسئول نمایشگاه دستاوردهای بسیج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردها و تلاشهای بسیجیان استان در عرصه های علمی، فرهنگی، نظامی و پژوهشی به مدت یک هفته در محل کانون جوانان بسیج استان به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است.