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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

آیت الله مهدی کنی:

دست اندرکاران نظام حرمت یکدیگر را حفظ کنند / مردم چه تقصیری دارند؟

دست اندرکاران نظام حرمت یکدیگر را حفظ کنند / مردم چه تقصیری دارند؟

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با ابراز تاسف از کشیده شدن اختلافات برخی از مسؤولان به رسانه ها و مجامع عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،گفت: مردم چه تقصیری دارند که ما وقتی با هم اختلاف داریم در رسانه ها و مجامع بیان می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جامعه روحانیت مبارز آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، با اشاره به انتشار موج تندی از اختلافات برخی از مسؤولان نظام در رسانه ها و مجامع عمومی در روزهای گذشته  که موجب نگرانی و تشویش افکار مردم فهیم و انقلابی شده است، اظهار داشت: به دوستان و مؤمنین و همه دست اندرکاران توصیه  می کنم که ما کاری نکنیم که جو عدم اعتماد را در بین مردم ایجاد کنیم.

وی ادامه داد : من معتقدم دست اندرکاران نظام از هر طبقه ای که باشند باید حریم یکدیگر را حفظ کنند. اگر هم مشکلی با هم دارند، باید بیشتر حضوری مسائل را حل کنند تا به رسانه ها کشیده نشود.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز ضمن اظهار تاسف از این موضوع به صورت مکرر خاطر نشان کرد: مردم چه تقصیری دارند که ما وقتی با هم اختلاف داریم در رسانه ها و مجامع بیان کنیم، بخصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
 

کد مطلب 788468

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