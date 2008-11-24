خدمات بعثه ایران با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به مدینه معاون برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری با حضور در جمع خبرنگاران در مدینه منوره ضمن تشریح فعالیتهای معاونت برنامه ریزی نظارت وارزشیابی بعثه مقام معظم رهبری در سال جاری گفت: رسیدگی به شکایات اجرایی و رفاهی و همچنین نظارت برعملکرد بخشهای مختلف بعثه و کارگزاران حج از مهمترین وظایف معاونت برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری است و در این راستا بازرسی از کاروانها با هدف تامین حقوق زائران و همچنین از بخشهای ستادی حج با توجه به مجموعه وظایف و اختیارات و همچنین ارزیابی طرحها و برنامه های موجود وارائه فناوریهای مورد نیاز اقدامات و ارزیابی پرسنلی اعضای بعثه از جمله اقدامات دیگر این معاونت است.

حجت الاسلام محمد صادق عرب درباره شکایات کارگزاران و ناظران اظهار داشت: اگر شکایتی از ناحیه کارگزاران و یا ناظرین حج در این معاونت مطرح شود به دو صورت فی المجالس و در صف رسیدگی مورد توجه قرار می گیرد در عین حال امسال تلفن گویایی برای شکایات احتمالی در نظر گرفته شده تا مردم و زائران محترم به آسانی مشکلات خود را ابراز نمایند.

این مسئول بعثه مقام معظم رهبری با تاکید بر وجود منشور زائراظهار کرد: این منشور از موارد مورد درخواست حوزه نمایندگی ولی فقیه بوده که کلیه موارد آن به صورت بروشوری در تهران به کلیه زائران ارائه شده است.

معاون برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری بیشترین مسائل مورد شکایت زائران را موارد رفاهی ذکر کرد و گفت: مهمترین آنها درباره امور تغذیه ، اسکان، تاسیسات بوده و برخی مسائل نیز مربوط به کشور میزبان است که در طول سالهای اخیر بسیاری از آنها رفع مشکل شده و برخی نیز بدلایل عدیده باقی مانده است.

حجت الاسلام محمد صادق عرب علاوه بر شکایات موجود رفاهی معیشتی از سوی کاروانها به مسائل فرهنگی اشاره کرد و اعلام نمود: بخش دیگری از اعتراضات مردم و برخی مسئولین به مسائل فرهنگی بر می گردد که معاونت های مربوطه از آن مطلع شده و در راستای حل و یا رفع مشکل اقدامات لازم را برنامه ریزی می کنند.

وی در پاسخ به سئوال مهر درباره وجود نظام ارزشیابی مقایسه ای خدمات بعثه ایران با دیگرکشورها اظهار داشت: از دیگر فعالیت های معاونت برنامه ریزی نظارت ویژه بر این موضوع است که هم از نظرات همه زائران ایرانی برای بهبود امور فرهنگی و رفاهی بهره گیری کنیم و هم ضمن تبادل اختلافات و دیدارها با مجموعه فعالیتهای حج دیگر کشورها به مقایسه خدمات و اقدامات بپردازیم که سال گذشته در این باره خدمات در کشور مالزی و اندونزی مورد مقایسه بعثه مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی در پایان ضمن اعلام مهمترین موازین نظام ارزشیابی و طراحی برنامه ای بر کاهش اوقات مردم برای خرید سفر حج توصیه نمود.