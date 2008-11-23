۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

"سیستم مهندسی موسیقی" در نقد نغمه بررسی می شود

دومین نشست از سومین دوره نقد نغمه 4 آذرماه ساعت 17:30 با موضوع بررسی "سیستم مهندسی موسیقی" در سالن خانه شهریاران جوان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست دکتر محمدرضا آزاده فر و حمید رضا رضایی  به عنوان منتقد به بررسی این موضوع از زوایای مختلف می پردازند.

 

لازم به ذکراست دومین نشست از سومین دوره در واقع این برنامه پانزدهمین نشست از سلسله برنامه های  نقد نغمه است.

