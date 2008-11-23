انشعاب فاضلاب 21 هزار واحد مسکونی در کرج واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، تعداد 1348رشته انشعاب شامل 420 رشته در کرج مرکزی، 860 رشته در مهرشهر و 68 رشته در رجایی شهر به مشترکان واگذار شد که مجموع آنها 21 هزار واحد مسکونی را در بر می گیرد.

تا کنون 490 رشته انشعاب از انشعابهای یادشده به شبکه وصل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

برنامه پیش بینی شرکت آبفای غرب استان تهران برای امسال، واگذاری هفت هزار رشته انشعاب فاضلاب است که در طی شش ماهه نخست با واگذاری 1348 رشته انشعاب، حدود بیست درصد از این برنامه محقق شده است.

هم اکنون بیش از شش هزار و 100 رشته انشعاب در کرج و مهرشهر فعال هستند که طی شش ماهه نخست امسال، نزدیک به یک میلیون متر مکعب، فاضلاب تولیدی داشته اند.

واگذاری انشعابهای فاضلاب رجایی شهر از تابستان امسال آغاز شده است.