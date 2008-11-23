همایش"حقوق بشر و آزادی بیان"درسیرالئون برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش یک روزه "حقوق بشر و آزادی بیان" از سوی موسسه انتشاراتی"قلم" سیرالئون و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی انگلستان در فریتاون با حضور نویسندگان، شخصیتهای علمی و فرهنگی این کشور برگزار و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی این کشور در خصوص ابعاد مختلف موضوع همایش سخنرانی کردند.

محمدرضاقزلسفلی رایزنی فرهنگی ایران در سیرالئون در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه حقوق بشر و آزادی بیان امروز عمدتا در راستای منافع شخصی و اهداف سیاسی به کار گرفته می شود، گفت: سازمانهای مدافع حقوق بشر عمدتا از این نعمت خدادادی به عنوان اهرم فشار جهت نیل به اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند.



وی افزود: خداوند متعال که خالق بشر است تمام حقوق لازم را برای انسان در ادیان الهی و کتابهای آسمانی از جمله قرآن مجید در نظر گرفته است .



"محمد شریف"رئیس موسسه انتشاراتی قلم سیرالئون در بخشی از سخنان خود ضمن توضیح تاریخچه کوتاهی از موسسه قلم و اهداف آن گفت: این موسسه به دنبال شصت و هشتمین کنگره بین المللی مقدونیه درسال 2003 تاسیس شده و ازآن زمان تاکنون از نویسندگان در زمینه های شعر ، داستان سرائی ، مقاله در مطبوعات و... حمایت نموده و ده ها کتاب نوشته شده است.

" شریف"در ادامه سخنان خود به بخشی از فعالیت های موسسه قلم سیرالئون از جمله دفاع از حقوق نویسندگان و تقویت مواضع آنها اشاره نمود .



خانم"جیمزتینا کینگ" امریکائی به نمایندگی از کمیسیون حقوق بشر سیرالئون گفت: آزادی بیان حق هر فرد بوده که باید از سوی دولت مورد تضمین قرار گیرد.

وی از آزادی بیان به عنوان سنگ بنای دمکراسی نام برد و از دانش آموزان به عنوان رهبران آینده خواست تا به کتاب و کتابخوانی توجه ویژه‌ای داشته و ضمن آشنایی با فنون خواندن و نوشتن خود را با شعر ، مقاله ، متن و... مشغول نمایند.

در این همایش،"ابراهیم سای" رئیس انجمن روزنامه نگاران سیرالئون هم تاکید نمود که در آزادی بیان اعتقادات مردم نباید مورد هجوم قرارگیرد.