ناآگاهي مسوولان مانع سرمايه گذاري براي هنر است

اثر سلحشور

استاد محمد سلحشور ، خوشنويس معاصر ، در گفتگو با خبرنگار هنري مهر گفت : سالانه حدود 30 هزار دانشجو در شعبه هاي انجمن خوشنويسان سراسر كشور به فراگيري اين هنر مي پردازند . پس وقتي اين تعداد هنرجو را پرورش مي دهيم ، بايد بازار كار را هم براي آنها فراهم كنيم و اگر اين هنر را دولت به عهده بگيرد بسيار زيبا تر خواهد بود .

سلحشور با اشاره به اينكه جامعه بايد براي جوانان سرمايه گذاري كند تا از آلود گي هاي اجتماعي به دور باشند ، افزود : سرگرمي هاهرچه لطافت بيشتري داشته باشد ، ارزش اجتماعي بيشتري هم دارند واگر اين برنامه ريزي ها در زمينه هنر باشد ، بر لطافت هاي اجتماعي افزوده و تفكرات اجتماعي را زيباتر مي كند .

وي تصريح كرد : خوشنويس با قرار گرفتن در لطافت هاي هنري ، لذت بيشتري از زندگي مي برد . الطاف الهي از منظر هنرمند با ديدگاه افراد عادي متفاوت است . من با مشاهده مناظر طبيعي ، خداوند را شكر مي كنم كه توانستم نگاهم را با روح هنر بياميزم و اينچنين زيبا بنگرم .

اثر سلحشور

وي افزود : من به عنوان يك خوشنويس براي نوشتن هر مطلب ، اولين گامم گزينش موضوع است . چون مي خواهم نوشته ام پيامي سودمند باشد ، در اين عرصه مطالعه مي كنم و با بهره گيري از انديشه ها ي بزرگان ادب و هنر ايران و جهان ، همچنين مجموعه ها ي منظوم و منثور اديباني چون مولوي ، سعدي ، نظامي ، حافظ و خيام ، پيامي شيوا و متعالي را ارائه مي دهم .