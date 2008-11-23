فرمانده کل سپاه پاسداران روز بسیج را به بسیجیان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است : هفته شکوهمند بسیج را به حق می توان از درخشان ترین جواهرات گنجینه ایام پرتلاطم و پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی نامید که یادگار ماندگاری است از بزرگ بسیجی عارف، حضرت امام خمینی(ره) که تدبیر و دوراندیشی کم نظیرش، آتش در خرمن و توطئه دشمنان پلید و بداندیش انداخت.

این پیام می افزاید : هفته ای برای بزرگداشت فرزندانی حماسه ساز و پرنشاط که با جان و دل و عشق به مولا و مقتدای خویش فرماندهی معظم کل قوا، اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی معنا می بخشند.

در بخشی از این پیام می خوانیم : عزیزان بسیجی! درودتان باد که همت بلند، عزم سترگ، سیمای پرنورتان و طنین شورانگیز تکبیرتان نوازشی بر دلهای زخم دیده مستضعفان و مرهمی بر خاطر رنج دیدگان و دردمندان است.

دلاوران! اکنون که سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، شیاطین بین المللی و جهانخواران همواره از هیچ نیرنگی در جهت تسخیر و تسلط مادی و معنوی مردم و کشور عزیزمان دریغ نمی ورزند، حاشا که شما پرورش یافتگان مکتب جهاد و شهادت با بصیرت ، علم و تعهد کم نظیرتان اجازه کوچکترین جولانی و حرکتی را به دشمنان دهید. آفرین و افتخار بر شما دریا دلان که با تلاش فراوان در تقابل با براندازی نرم استکبار در سنگرهای فرهنگی و علمی لحظه ای درنگ ننموده اید.

در پایان این پیام تاکید شده است : اینجانب در سال نوآوری و شکوفایی ضمن تبریک و تهنیت این هفته خجسته به شما بسیجیان فرزانه و سلحشور و سربازان راستین ولایت، از خداوند منان توفیق روزافزونتان را در حفظ، نشر و ترویج اندیشه های ناب اسلامی در ظل توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی مئلت می نمایم.