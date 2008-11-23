۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۱

با صدور پیامی؛

فرمانده کل سپاه پاسداران روز بسیج را به بسیجیان تبریک گفت

سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به بسیجیان آورده است : آفرین و افتخار بر شما دریا دلان که با تلاش فراوان در تقابل با براندازی نرم استکبار در سنگرهای فرهنگی و علمی لحظه ای درنگ ننموده اید .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است : هفته شکوهمند بسیج را به حق می توان از درخشان ترین جواهرات گنجینه ایام پرتلاطم و پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی نامید که یادگار ماندگاری است از بزرگ بسیجی عارف، حضرت امام خمینی(ره) که تدبیر و دوراندیشی کم نظیرش، آتش در خرمن و توطئه دشمنان پلید و بداندیش انداخت.

این پیام می افزاید : هفته ای برای بزرگداشت فرزندانی حماسه ساز و پرنشاط که با جان و دل و عشق به مولا و مقتدای خویش فرماندهی معظم کل قوا، اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی معنا می بخشند.

در بخشی از این پیام می خوانیم : عزیزان بسیجی! درودتان باد که همت بلند، عزم سترگ، سیمای پرنورتان و طنین شورانگیز تکبیرتان نوازشی بر دلهای زخم دیده مستضعفان و مرهمی بر خاطر رنج دیدگان و دردمندان است.

دلاوران! اکنون که سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، شیاطین بین المللی و جهانخواران همواره از هیچ نیرنگی در جهت تسخیر و تسلط مادی و معنوی مردم و کشور عزیزمان دریغ نمی ورزند، حاشا که شما پرورش یافتگان مکتب جهاد و شهادت با بصیرت ، علم و تعهد کم نظیرتان اجازه کوچکترین جولانی و حرکتی را به دشمنان دهید. آفرین و افتخار بر شما دریا دلان که با تلاش فراوان در تقابل با براندازی نرم استکبار در سنگرهای فرهنگی و علمی لحظه ای درنگ ننموده اید.

در پایان این پیام تاکید شده است : اینجانب در سال نوآوری و شکوفایی ضمن تبریک و تهنیت این هفته خجسته به شما بسیجیان فرزانه و سلحشور و سربازان راستین ولایت، از خداوند منان توفیق روزافزونتان را در حفظ، نشر و ترویج اندیشه های ناب اسلامی در ظل توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی مئلت می نمایم.

 

