به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محسن رضایی ظهر امروز در همایش "نسل سوم انقلاب" که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، ‏تصریح کرد: خوشبختانه امروز ایران از نظر سیاسی در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد و جزو 10 کشور برتر جهان است.‏



وی ادامه داد: ممکن است اسرائیل در زمینه نظامی، موشک‌های هوشمندی طراحی کرده باشد اما ایران در زمینه‌های امنیتی و تسلیحاتی ‏نسبت به این کشور برتری دارد.‏



دکتر رضایی مشکلات کنونی کشور را متعلق به این دولت ندانست و افزود: دولت‌های گذشته نیز با مشکلاتی از قبیل تورم و بیکاری مواجه ‏بوده‌اند.‏



وی به برخی راهکارهای رفع مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: اولین شرط حل مشکلات کشور این است که همه مردم و مسئولان قبول ‏کنند که برطرف‌کردن معضلات فقر و بیکاری کمتر از بیرون‌کردن شاه از کشور و صدام از خرمشهر نیست.‏



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورود مردم به صحنه‌ را دومین راه حل مشکلات کشور عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون جوامع دولتی و ‏مدنی نتوانسته‌اند مردم را به خوبی سازمان دهند و خلاقیت‌هایشان را وارد صحنه کنند و به نظر من جامعه انسانی تولیدی در این زمینه می تواند ‏موفق باشد.‏



وی با ذکر مثالی از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی و چگونگی پیروزی مردم در این دو جریان، تصریح کرد: حدود 20 سال از جنگ تحمیلی ‏می‌گذرد و دولتمردان در مسیر مبارزه با فقر و تبعیض، انواع تئوری‌ها را به کار برده‌اند اما دستاورد خوبی حاصل نشده است.‏



دکتر رضایی با تشریح تئوری جامعه انسانی تولیدی، اضافه کرد: در این جامعه مسائلی مانند آزادی، استقلال، حقوق شهروندی، نقد گفتمان ‏در کنار اخلاق، کرامت انسانی، تقوا و حفظ آبروی مردم قرار می‌گیرند.‏



مهمترین مسئله حکومت توجه به نسل سوم انقلاب است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نسل سوم انقلاب را در پیشبرد اهداف نظام مهم برشمرد و افزود: امروز نسل سوم انقلاب ‏مهمترین مسئله حکومت و ملت است که باید نهضت دیگری به پا کنند و پرچمداری انقلاب اسلامی را برعهده گیرند. ‏



وی خاطرنشان کرد: میلیون‌ها جوان مستعد و مبتکر در کشور ما وجود دارند که اگر عرصه برایشان باز شود و مدیریت درست متناسب با ‏روحیات آنها شکل بگیرد، می‌توانند معجزه دیگری همانند آنچه که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی گذشت، بیافرینند.‏



رضایی جهاد را وظیفه همه آحاد جامعه دانست و گفت: جهاد یک امر الهی است و اگر جوانان ما بخواهند همانند جوانان دهه اول انقلاب باشند، ‏باید تلاش بیشتر و موثرتری از خود نشان دهند.‏



آمریکا جز فریبکاری برای ایران چیزی ندارد

رضایی در مورد علت عدم برقراری ارتباط با آمریکا اظهار داشت: آمریکا جز فریبکاری چیزی برای ملت ایران ندارند.‏



وی افزود: آمریکایی‌ها در تعاملات بین‌المللی رفتار صادقانه‌ای ندارند و ما باید نسبت به آنها برخورد واقعی داشته باشیم.‏



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: واقعیت این است که مسئولان کشور دلسوز ملت هستند و منافع ملی برای آنها مهم است و در راستای پیشرفت جامعه و کشور گام بر می دارند.