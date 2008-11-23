هدف استکبار از ایجاد ناامنی در مرزها سلطه بر نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام حسین طائب بعد از ظهر امروز در آیین تجلیل از تلاشگران عرصه بسیج سازندگی در ارومیه با اشاره به تخصیص اعتبارات کلان از سوی استکبار برای هجمه های فرهنگی در کشور به خصوص مناطق مرزی افزود: طمع بیشتر استکبار در ایجاد ناامنی در استانهای مرزی به منظور سلطه گری و دستیابی به نظام است.

وی لزوم تعامل و همکاری نهادهای نظامی و بسیجی کشور را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: در این راستا نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه دارند با گسترش فعالیت های خدمت رسانی به خصوص در دور افتاده ترین و صعب العبورترین مناطق کشور این توطئه ها را در نطفه خفه کنند.

حجت الاسلام طائب با اشاره به گسترش موج اسلام خواهی در جهان، انقلاب اسلامی را الگوی بسیار سازنده و مناسب برای گسترش عدل الهی در دنیا توصیف کرد و گفت: بیداری ملت ایران الگویی برای بیداری جهان اسلام است.

وی در ادامه با اشاره به گسترش فعالیت های بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: 38 درصد از سازندگی های کشور توسط بسیج خواهران صورت می گیرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: 211 پروژه عمرانی در استان درهفته بسیج افتتاح می شود.

سردار مهدی معینی افزود: این پروژه ها در مناطقی انجام شده که به علت سختی و صعب العبور بودن هیچ پیمانکاری حاضر به انجام این پروژه ها در استان نبوده است.

مسئول بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی، مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی نیز هریک در این آیین به تشریح عملکرد خود در بخش بسیج سازندگی پرداختند.

در پایان مراسم از 25 نفر از فعالان عرصه بسیج سازندگی با اهدای لوح تقدیر و جوایزی قدردانی به عمل آمد.