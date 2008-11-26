مرور "70 سال هنر مدرن ایران" در نگارخانه اویسی

مسعود اویسی درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه آثار ایران درودی، احمد اسفندیاری، آیدیدن آغداشلو، محمد احصایی، نصرالله افجه‌ای، محمدعلی ترقی‌جاه، جواد حمیدی، محمود جوادی‌پور، ناصر اویسی، ناصر پلنگی، ایرج کلانتری، لئون کهن، اسرافیل شیرچی، هوشنگ پزشک‌نیا، صادق تبریزی، منوچهر توانفر، محمدعلی حیدریان، منصوره حسینی، جلیل رسولی، مرتضی رازفر، فریده زریور، ابولحسین صدیقی، گلشن قربانی‌نژاد، حسین محجوبی، منوچهر موغاری، فریبا میرسعیدی، مهدی ویشکایی و هادی هزاوه‌ای به نمایش درخواهد آمد.

مدیر نگارخانه اویسی افزود: این نمایشگاه روز جمعه ساعت 16 با سخنرانی مجابی و آغداشلو افتتاح می‌شود. نمایشگاه "70 سال هنر مدرن ایران" با هدف تجلیل از سال‌ها هنر مدرن برپا شده و در آن آثار پیشکسوتان هنر ایران و اولین فارغ‌التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا و تاثیرگذاران جریان هنری دهه 20 به نمایش درآمده است.

نمایشگاه "70 سال هنر مدرن ایران" از روز شنبه 9 آذرماه هر روز از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه اویسی میزبان علاقمندان به هنر مدرن می‌شود و تا 14 آذر ادامه دارد. نگارخانه اویسی در خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی، خیابان ناطق نوری، کوچه آذر، شماره 20 واقع است.