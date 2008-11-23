550 هزار زن سرپرست خانوار در کشور بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیامک ابراهیمی عصر امروز در گردهمایی معاونان امور حمایتی، مسئولان مددکاری و بهداشت و درمان کمیته امداد آذربایجان غربی در ارومیه با اعلام این خبر افزود: این طرح با مشارکت صندوق بیمه روستایی کشور اجرا می شود و در قالب آن زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد در اولویت قرار دارند.

وی از بهره مندی 200 هزار زن سرپرست خانوار از این طرح در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در قالب این طرح افراد زیرپوشش بعد از 65 سالگی از مزایای متعدد از جمله مستمری مادام العمر بهره مند می شوند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: برای بهره مندی 300 هزار نفر دیگر در سال آینده از این طرح، برنامه ریزی لازم به عمل آمده و پیش بینی می شود افراد زیرپوشش این طرح تا پایان سال آینده از مرز 550 هزار نفر فراتر رود.

این مسئول همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از هشت میلیون نفر از خدمات دائم و موردی این نهاد بهره مند هستند بیان داشت: قصد داریم تا پایان سال با ساماندهی مرکز پذیرش و مددکاری در مراکز استانها به صورت تخصصی پاسخگوی نیازهای مراجعه کنندگان باشیم.