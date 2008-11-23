گلزنی برهانی و عباسفرد در غیاب سیاوش اکبرپور

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز استقلال در حالی از ساعت 15:05 در ورزشگاه شهید دستگردی تهران آغاز شد که با تاکید فدراسیون فوتبال بر برگزاری دیدار استقلال - داماش در مرحله یک شانزدهم جام حذفی برنامه آماده‌ سازی این تیم با تغییر روبرو شده بود.

در ابتدای تمرین امیرقلعه نویی به مدت 10 دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد. او به بازیکنان استقلال اهمیت بازی با داماش را گوشزد کرد و از آنها خواست شکست مقابل فولادخوزستان را به فراموشی بسپارند.

در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال که بیشتر اختصاص به کارهای تاکتیکی داشت امیر قلعه نویی بارها تمرین را متوقف کرد و به بازیکنان تذکر می داد. او از بازیکنان استقلال می خواست که با تمرکز بیشتر کار کرده و خواسته های مربیان را اجرا کنند.

حدود 100 هوادار استقلال برای تماشای تمرین امروز این تیم به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

سیاوش اکبرپور به علت سرماخوردگی در تمرین امروز استقلال حضور نداشت.

پس از مرور کارهای تاکتیکی بازیکنان استقلال در دو گروه آبی و نارنجی تقسیم شده و یک بازی دستگرمی انجام دادند که در پایان تیم آبی با گل‌های آرش برهانی و علیرضا عباسفرد مقابل تیم نارنجی به پیروزی رسید.