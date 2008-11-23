  1. استانها
ناظران شورای نگهبان باید از سیاسی کاری پرهیز کنند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی اعضای ناظران شورای نگهبان را به پرهیز از سیاسی کاری فراخواند.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، عبدالرحیم نیساری عصر امروز در همایش ناظران شورای نگهبان این شهرستان به وظایف و اختیارات شورای نگهبان اشاره و بر اهمیت وظایف ناظران این شورا در انتخابات تاکید کرد.

وی در ادامه به وحدت و همدلی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: اختلاف و تفرقه در جامعه آثار ویرانگر و شومی دارد و برای اعتلای جامعه باید برای وحدت بیشتر تلاش کنیم.

حجت الاسلام نیساری شامگاه امروز همچنین در گردهمایی ناظران شورای نگهبان بوکان بر تقویت ارزش های الهی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: ناظران شورای نگهبان باید اطلاعات کاملی درباره قوانین شورای نگهبان و وظایف خود داشته باشند.

