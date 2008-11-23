ناظران شورای نگهبان باید از سیاسی کاری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، عبدالرحیم نیساری عصر امروز در همایش ناظران شورای نگهبان این شهرستان به وظایف و اختیارات شورای نگهبان اشاره و بر اهمیت وظایف ناظران این شورا در انتخابات تاکید کرد.

وی در ادامه به وحدت و همدلی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: اختلاف و تفرقه در جامعه آثار ویرانگر و شومی دارد و برای اعتلای جامعه باید برای وحدت بیشتر تلاش کنیم.

حجت الاسلام نیساری شامگاه امروز همچنین در گردهمایی ناظران شورای نگهبان بوکان بر تقویت ارزش های الهی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: ناظران شورای نگهبان باید اطلاعات کاملی درباره قوانین شورای نگهبان و وظایف خود داشته باشند.