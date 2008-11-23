رزمایش پدافند غیرعامل در مدارس استان مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه ساری امروز یکشنبه در آیین رزمایش پدافند غیرعامل در دبیرستان پسرانه شهید تصفیه ساری اظهار داشت: پدافند غیرعامل با هدف آمادگی در برابر جنگ الکترونیک، برخورداری ویژه از جنگ اطلاعاتی قبل، حین و بعد از درگیری با دشمن انجام می شود.

سرهنگ سید حسن سیدی دفاع را امری لازم دانست و افزود: ایران کشوری در معرض تهدید است و ملتی که نتواند از خود دفاع کند ملت زنده ای نیست.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ تسلیحات دفاعی کاملا مهیاست گفت: در تجهیز نیروی انسانی نیز باید آمادگی همه جانبه وجود داشته باشد.

فرمانده سپاه ناحیه ساری تصریح کرد: با وجود جوانان سرزنده، انقلابی و ایثارگر که بالنده و توفنده آماده دفاع همه جانبه هستند می توان از کشور دفاع کرد.

سرهنگ سیدی گفت: دفاع سخت از جمله دفاع غیرعامل را می توان آموزش داد اما دفاع نرم که همان دفاع از ارزش ها و حفظ فرهنگ اسلامی است مهمتر است.

سرهنگ سیدی گفت: باید نهال انقلاب را که توسط خون شهدا آبیاری و به عنوان امانتی به ما سپرده شده حفظ کنیم.

در مرحله اول این رزمایش دانش آموزان با شنیدن آژیر قرمز به اماکن مشخص شده پناه بردند سپس در مرحله دوم با به صدا در آمدن آژیر سفید دانش آموزان از پناهگاه ها خارج شده و مجروحین احتمالی را به بیمارستان های صحرایی منتقل کردند.