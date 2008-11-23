به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مرجع تقلید، عصر امروز طی سخنانی در جمع پاسداران نیروی زمینی سپاه سراسر کشور با اشاره به ‏‏مطلب فوق‏، گفت: کسانی که امروز در نوار غزه دست به جنایت بشری می‌زنند همان کسانی هستند که چندی ‏پیش با برگزاری کنفرانس ‏ادیان، به اصطلاح دین شناس شده‌اند.‏



وی با بیان اینکه در ادبیات سیاسی امروز جهان، ‏آمریکا شیطان بزرگ است، گفت: امثال بوش دین شناس نیستند، شما اگر ‏می‌خواهید ادیان را ‏بشناسید باید به مرکز و مهد آن که آسیا و خاورمیانه است بیایید نه اینکه در آمریکا کنفرانس برپا کنید. ‏



آیت‌الله نوری همدانی همچنین با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز در کمال قدرت و اقتدار است، ابراز داشت: ‏اگر امثال شما جهادگران راه ‏خدا نبودید، آمریکا قبل از اینکه به عراق و افغانستان حمله کند، به ایران حمله می‌‏کرد اما بحمدالله امروز با اراده و ایمان شما جوانان، دشمن ‏در وضعیت ضعیف بسر می‌برد. ‏



وی در ادامه جهاد در راه خدا را نشانه ایمان در فرهنگ اسلامی عنوان کرد و گفت: انسان ضمن آن که باید در راه ‏خودسازی با تمایلات ‏نفسانی برخلاف شرع مبارزه کند باید در دو جبهه مقابله با شیطان و دشمنان اسلام نیز مبارزه ‏کند. ‏