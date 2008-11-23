به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مرجع تقلید، عصر امروز طی سخنانی در جمع پاسداران نیروی زمینی سپاه سراسر کشور با اشاره به مطلب فوق، گفت: کسانی که امروز در نوار غزه دست به جنایت بشری میزنند همان کسانی هستند که چندی پیش با برگزاری کنفرانس ادیان، به اصطلاح دین شناس شدهاند.
وی با بیان اینکه در ادبیات سیاسی امروز جهان، آمریکا شیطان بزرگ است، گفت: امثال بوش دین شناس نیستند، شما اگر میخواهید ادیان را بشناسید باید به مرکز و مهد آن که آسیا و خاورمیانه است بیایید نه اینکه در آمریکا کنفرانس برپا کنید.
آیتالله نوری همدانی همچنین با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز در کمال قدرت و اقتدار است، ابراز داشت: اگر امثال شما جهادگران راه خدا نبودید، آمریکا قبل از اینکه به عراق و افغانستان حمله کند، به ایران حمله میکرد اما بحمدالله امروز با اراده و ایمان شما جوانان، دشمن در وضعیت ضعیف بسر میبرد.
وی در ادامه جهاد در راه خدا را نشانه ایمان در فرهنگ اسلامی عنوان کرد و گفت: انسان ضمن آن که باید در راه خودسازی با تمایلات نفسانی برخلاف شرع مبارزه کند باید در دو جبهه مقابله با شیطان و دشمنان اسلام نیز مبارزه کند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی، جنایات امروز در نوار غزه را کار دین شناسان دروغین صهیونیستی و آمریکایی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این مرجع تقلید، عصر امروز طی سخنانی در جمع پاسداران نیروی زمینی سپاه سراسر کشور با اشاره به مطلب فوق، گفت: کسانی که امروز در نوار غزه دست به جنایت بشری میزنند همان کسانی هستند که چندی پیش با برگزاری کنفرانس ادیان، به اصطلاح دین شناس شدهاند.
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