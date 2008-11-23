45 درصد از مدارس آذربایجان غربی نیازمند مقاوم سازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، فریبرز اسماعیل زاده عصر امروز در بازدید از طرح های عمران آموزشی چالدران با اعلام این مطلب افزود: امسال یک سوم این مدارس تخریب و بازسازی می شوند.

وی ادامه داد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر امسال بهره برداری از 30 طرح عمرانی آموزشی در استان آغاز می شود.

اسماعیل زاده یادآورشد: با بهره برداری از این طرح ها در دهه فجر امسال 260 کلاس درس به فضاهای آموزشی در سطح استان افزوده می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون 102 طرح عمرانی آموزشی با یک هزار کلاس درس و با اعتبار 210 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان در دست اجرا هستند و این طرحها به طور میانگین از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: 230 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و مشارکتهای مردمی برای احداث 300 کلاس درس در استان اختصاص یافته است که کارهای اجرایی این طرحها هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.