۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۴

45 درصد از مدارس آذربایجان غربی نیازمند مقاوم سازی هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس آذربایجان غربی گفت: 45 درصد از مدارس استان نیازمند مقاوم سازی و نوسازی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، فریبرز اسماعیل زاده عصر امروز در بازدید از طرح های عمران آموزشی چالدران با اعلام این مطلب افزود: امسال یک سوم این مدارس تخریب و بازسازی می شوند.

وی ادامه داد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر امسال بهره برداری از 30 طرح عمرانی آموزشی در استان آغاز می شود.

اسماعیل زاده یادآورشد: با بهره برداری از این طرح ها در دهه فجر امسال 260 کلاس درس به فضاهای آموزشی در سطح استان افزوده می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون 102 طرح عمرانی آموزشی با یک هزار کلاس درس و با اعتبار 210 میلیارد ریال در مناطق مختلف استان در دست اجرا هستند و این طرحها به طور میانگین از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: 230 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و مشارکتهای مردمی برای احداث 300 کلاس درس در استان اختصاص یافته است که کارهای اجرایی این طرحها هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

کد مطلب 788567

