۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

روابط عمومی ها زمینه انعکاس اخبار دهه فجر را فراهم کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی فرمانداری بوشهر گفت: روابط عمومی ها باید زمینه انعکاس برنامه ها و فعالیت های اداره ها را به مناسبت دهه مبارک فجر به بهترین شکل به مردم فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، خلیل عبداللهی عصر امروز در نشست برنامه ریزی برای برگزاری آیین ها و اعیاد ملی و مذهبی از جمله سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: روابط عمومی ها مشاوران مدیران هستند و به عنوان چشم بینا و زبان گویای دستگاه اجرایی باید با ارائه به موقع فعالیت ها نقش سازمان خود را در ارائه خدمات به مردم تبیین کنند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها در انعکاس اقدامات دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی به مردم نقشی تعیین کننده و حساس دارند، گفت: نقش روابط عمومی ها درانعکاس فعالیت ها تعیین کننده و حساس است.

عبداللهی با اشاره به شکل گیری ستاد سیمرغ به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: یکی از کمیته های این ستاد کمیته اطلاع رسانی است که روابط عمومی ها باید به نحو شایسته ای این وظیفه را انجام دهند.

وی یادآور شد: در طول 30 سال انقلاب اسلامی خدمات ارزنده ای از طرف دولت برای مردم انجام شده که اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده است.

عبداللهی اضافه کرد: باید نقش روابط عمومی ها با اعلام خدمات انجام شده توسط دولت به مردم پررنگ شود.

