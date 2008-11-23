روابط عمومی ها زمینه انعکاس اخبار دهه فجر را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، خلیل عبداللهی عصر امروز در نشست برنامه ریزی برای برگزاری آیین ها و اعیاد ملی و مذهبی از جمله سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: روابط عمومی ها مشاوران مدیران هستند و به عنوان چشم بینا و زبان گویای دستگاه اجرایی باید با ارائه به موقع فعالیت ها نقش سازمان خود را در ارائه خدمات به مردم تبیین کنند .

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها در انعکاس اقدامات دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی به مردم نقشی تعیین کننده و حساس دارند، گفت: نقش روابط عمومی ها درانعکاس فعالیت ها تعیین کننده و حساس است.

عبداللهی با اشاره به شکل گیری ستاد سیمرغ به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: یکی از کمیته های این ستاد کمیته اطلاع رسانی است که روابط عمومی ها باید به نحو شایسته ای این وظیفه را انجام دهند .

وی یادآور شد: در طول 30 سال انقلاب اسلامی خدمات ارزنده ای از طرف دولت برای مردم انجام شده که اطلاع رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده است .