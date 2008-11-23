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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۳

48 هزار جوان مازنی در اردوی هجرت سه شرکت کردند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران از حضور 48 هزار جوان این استان در طرح های اردوی هجرت سه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالسعید رنجبر عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران و شرکت کنندگان اردوی هجرت سه مازندران در ساری از حضور 954 هزار نفر روز در قالب 48 هزار نفر در این طرح خبر داد و اظهار داشت:‌ این جوانان برادر و خواهر بسیجی در عرصه های مختلف سازندگی با نوآوری و خلاقیت مشارکت داشتند.

رنجبر با بیان اینکه هزار و 285 باب مدرسه در عرصه بهسازی و نوسازی مدارس قرار گرفت، تصریح کرد: به رغم زیباسازی مدارس 18 هزار میز و صندلی نیز توسط 109 هزار نفر روز دانش آموز و استاد کار مرمت شد.

وی افزود: در عرصه خدمات عمرانی و محرومیت زدایی در سال 87 تعداد 230 پروژه از جمله خانه بهداشت، آبرسانی روستایی، شبکه راه روستایی و ساختمان انتقال خون با مشارکت 32 هزار نفر روز اجرا خواهد شد.

به گفته وی در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی در قالب طرح ضربتی و کنترل جنگل، کاشت نهال، وجین و آبیاری به میزان 67 هزار نفر روز از جوانان فعالیت داشته اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران به حضور هفت هزار و 778 نفر در کلاس های آموزش و سلامت اشاره کرد و گفت:  در عرصه بهداشت و درمان و اورژانس 115 از 80 دانشجوی پزشکی در کنار ساحل جهت امداد رسانی به مصدومین دریا استفاده شد.

وی تصریح کرد: در عرصه فنی و حرفه ای برای 219 هزار نفر روز جوان در قالب  چهار هزار و 100 نفر امکانات آموزش های مختلف فراهم شد.

به گفته وی حضور 314 نفر روز در عرصه خدمات علمی و آموزشی مناطق روستای و فعالیت دو هزار و 347 نفر از خواهران و برادران در عرصه خدمات حمایتی از دیگر عملکرد سازمان بسیج سازندگی مازندران در اردوی طرح هجرت سه است.

رنجبر از حضور 47 اکیپ پزشک متخصص و عمومی در روستاهای محروم مازندران برای درمان رایگان خبر داد و گفت: در این طرح 12 هزار و 800 نفر ویزیت شدند و بیش از 205 میلیون ریال نیز داروی رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.

کد مطلب 788574

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