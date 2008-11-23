48 هزار جوان مازنی در اردوی هجرت سه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالسعید رنجبر عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران و شرکت کنندگان اردوی هجرت سه مازندران در ساری از حضور 954 هزار نفر روز در قالب 48 هزار نفر در این طرح خبر داد و اظهار داشت:‌ این جوانان برادر و خواهر بسیجی در عرصه های مختلف سازندگی با نوآوری و خلاقیت مشارکت داشتند.

رنجبر با بیان اینکه هزار و 285 باب مدرسه در عرصه بهسازی و نوسازی مدارس قرار گرفت، تصریح کرد: به رغم زیباسازی مدارس 18 هزار میز و صندلی نیز توسط 109 هزار نفر روز دانش آموز و استاد کار مرمت شد.

وی افزود: در عرصه خدمات عمرانی و محرومیت زدایی در سال 87 تعداد 230 پروژه از جمله خانه بهداشت، آبرسانی روستایی، شبکه راه روستایی و ساختمان انتقال خون با مشارکت 32 هزار نفر روز اجرا خواهد شد.

به گفته وی در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی در قالب طرح ضربتی و کنترل جنگل، کاشت نهال، وجین و آبیاری به میزان 67 هزار نفر روز از جوانان فعالیت داشته اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران به حضور هفت هزار و 778 نفر در کلاس های آموزش و سلامت اشاره کرد و گفت: در عرصه بهداشت و درمان و اورژانس 115 از 80 دانشجوی پزشکی در کنار ساحل جهت امداد رسانی به مصدومین دریا استفاده شد.

وی تصریح کرد: در عرصه فنی و حرفه ای برای 219 هزار نفر روز جوان در قالب چهار هزار و 100 نفر امکانات آموزش های مختلف فراهم شد.

به گفته وی حضور 314 نفر روز در عرصه خدمات علمی و آموزشی مناطق روستای و فعالیت دو هزار و 347 نفر از خواهران و برادران در عرصه خدمات حمایتی از دیگر عملکرد سازمان بسیج سازندگی مازندران در اردوی طرح هجرت سه است.

رنجبر از حضور 47 اکیپ پزشک متخصص و عمومی در روستاهای محروم مازندران برای درمان رایگان خبر داد و گفت: در این طرح 12 هزار و 800 نفر ویزیت شدند و بیش از 205 میلیون ریال نیز داروی رایگان در اختیار آنان قرار گرفت.