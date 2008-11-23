۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۹

شهردار بابل:

شهرداری ها حامی جدی در دولت و مجلس ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار بابل گفت: حامی جدی در دولت و مجلس برای کمک به شهرداریها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حمید سفیدگر بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از کمربند غربی این شهر اظهار داشت: برای نجات شهر بابل از ترافیک به یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی افزود: تعریض بلوار آیت الله حائری، بلوار مادر، احداث دو پارکینگ طبقاتی، ادامه تعریض خیابان مدرس، احداث میدان غدیر، اجرای تقاطع غیر همسطح در میدان کشوری و اصلاح هندسی برخی از معابر شهر بابل ازجمله پروژه هایی است که با اجرای سریع آن میتوان مشکل ترافیکی شدید شهر بابل را رفع کرد.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه های فوق به یک هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد که این اعتبار 5 برابر بیشتر از کل اعتبارات سالانه و 10 برابر بودجه عمرانی شهرداری است.

شهردار بابل تنها راه نجات فوری شهر بابل از ترافیک را کمک و یاری دولت و مجلس به شهرداریها عنوان کرد و گفت متاسفانه مسئولان کشوری در مجلس و دولت به امور مربوط به شهرداریها توجه چندانی ندارند و در خصوص اختصاص بودجه یا تصویب قانون مربوط به شهرداریها اقدام خاصی انجام نمی شود.

شهردار بابل از اختصاص اعتبارات سالانه از محل تبصره 13 بابت عبور و مرور شهری خبر داد و اظهار داشت، این بودجه کافی نبوده و خواستار توجه جدی شورای ترافیک استان و ستاد تبصره 13 به تخصیص اعتبارات لازم به این شهر شد.

شهر بابل با 205 هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ مازندران است.  

