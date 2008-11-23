هیئت حزب الله با سلیمان دیدار کرد/ پیشنهادات اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، این هیئت به ریاست محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان به مناسبت سالگرد استقلال لبنان در کاخ بعبدا با میشل سلیمان دیدار و این مناسبت را به وی تبریک گفت.



محمد رعد با تمجید از سفر رسمی میشل سلیمان به ایران که قرار است از فردا آغاز شود؛ آن را با توجه به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در حمایت از لبنان و مقاومت آن مهم توصیف کرد.



منابع آگاه گفتند که ایران در جریان سفر سلیمان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای مشترک در زمینه های متعدد در لبنان اعلام خواهد کرد.



میشل سلیمان قرار است در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و شمار دیگر از مقامهای بلندپایه ایران دیدار کند.

این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در آستانه سفر همتای لبنانی خود به تهران در پیامی برای وی، شصت و پنجمین سالگرد استقلال لبنان را به وی، ملت و دولت لبنان تبریک گفت.